«СИРЕНЕВЫЕ ЗВОНЫ В ЧАГРИНСКОМ» ЗВОНЯТ ВО СЛАВУ ПРОСВЕЩЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВА

20 мая на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского монастыря состоялся традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Соорганизатором Фестиваля выступили Администрация Красноармейского района, Самарское областное отделение Союза журналистов России, АНО «Потенциал», паломническая служба Кинельской епархии и другие общественные организации.

В 1885г. был учрежден Чагринский Покровский монастырь, где и совершал своё служение св. прав. Александр Чагринский, чтимый святой Самарской земли, который вел значимую просветительскую деятельность, в том числе среди молодёжи. В летописях сохранилось описание монастыря, утопающего в душистой сирени.

По сей день та самая сирень цветет на землях монастыря и ведется работа по воссозданию монастырского сада. В 1920г. Покровский Чагринский монастырь был закрыт и позже полностью разрушен. В 2016г. году с благословения Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония началось восстановление Чагринского монастыря трудами игумена Петра (Луканова).

Покровский Александров-Чагринский женский монастырь в планах — это восстановленная духовная жизнь обители с возможностью ведения просветительской деятельности, в том числе среди молодёжи, молодёжный антикризисный центр, молитвенная тропка в сиреневом саду для паломников и своё монастырское хозяйство. Общими стараниями это место возвращается к жизни и Фестиваль способствует его узнаваемости и возрождению.

О Чагринской обители рассказала матушка Михаила. «Монастырь будет восстановлен в честь Покрова Божией Матери, как было до революции, и в честь святого Праведника Александра Чагринского, – пояснила она. – Мало кто помнит, но, батюшка Александр был новатором в деле образования сельской молодёжи, обучал грамоте девочек в приходской школе, что для того времени было новшеством. И вот теперь, через сто лет после разрушения монастырь восстаёт не только стенами, духовно и молитвенно, но и делом просвещения, которое начинал батюшка Александр. Миссия нашего Чагринского монастыря – в работе с молодежью: что бы молодые люди знали, что это такое место, где ждут и готовы принять, понять и научить».

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, отметила: «Союз журналистов оказывает информационную поддержку обители. Жизнь монастыря – это не только проведение фестиваля, это каждодневная работа, работа с людьми. Мы, журналисты, прекрасно это понимаем и являемся проводниками между монастырем и населением нашей губернии. Очень приятно, что журналисты активно включились в эту работу и уже фильм создан о монастыре».

«Сиреневые звоны в Чагринском» открыл концерт молодых исполнителей, объединяющий различные направления музыки. Традиционно прошла экскурсия по монастырю. Интересные мастер-классы позволили попробовать себя в колокольном звоне, рисованию сирени и пейзажей, варке варенья из душистой сирени, росписи пряников, в гончарном и столярном мастерстве, резьбе по дереву, изготовлению свечей, владению саблей, а также гостям Фестиваля представилась уникальная возможность сделать захватывающие фото с колокольни. Для школьников и молодежи прошли встречи с интересными людьми, посвященные самоопределению и поиску себя в профессиональной сфере.

Фото Владимира Котмишева