Открытие Фестиваля «Пресса-2023″ 27 мая 12:00. Струковский сад.

В Самаре 27 мая состоится главный праздник СМИ региона! Приглашаем жителей и гостей нашего города!



Фестиваль прессы – крупное событие Самарского региона. Это грандиозный праздник не только для представителей медиасферы, но и для всех людей, читающих прессу, смотрящих телевизор, просматривающих новости в интернете. Это праздник для всех! И главная тема Фестиваля этого года всеобъемлющая — «Мы вместе!».



На Фестивале будет работать более 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, тематические викторины, конкурсы и призы, показательные выступления служебных собак, кормление лошадей, криминалистические лаборатории, аква-гримм, мастер-классы, различные выставки: ретро-транспорта, народного творчества, военной техники, полевая кухня и многое другое.



«Пресса-2023» — двадцать восьмой фестиваль по счету, проводится в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России. Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка — Администрация г.о. Самара.

В мероприятии принимают участие ведущие городские и областные средства массовой информации: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. На Фестивале себя покажут также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьной прессы.

Время работы фестивальных площадок Струковского сада — с 11.00 до 15.00.

12.00 — официальное открытие на сцене рядом с памятником Максиму Горькому.

14.30 — официальное закрытие на площадке крытого Летнего театра.

До встрече на Фестивале!