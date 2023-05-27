В Струковском саду прошел XXVIII фестиваль журналистики

В Самаре, в Струковском саду, состоялся XXVIII Фестиваль журналистики – «Пресса-2023», главный девиз которого «Мы вместе!». Организатор праздника –Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка Администрации городского округа Самара.

В фестивале приняли участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, студенческие и молодежные пресс-центры. Около 40 СМИ из городов, районов Самарской области. Праздник посетили тысячи самарцев и гостей города, в том числе участники форума «Власть. Медиа. Доверие», приехавшие из различных регионов России.

Символично, что 28 фестиваль журналистики проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Краcной линией через фестиваль прошла тема патриотизма. Открытие любимого для журналистов праздника началось с песни «С чего начинается Родина», которую исполнил лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Государственного ансамбля песни и танца «Волжские казаки» Андрей Мартынов.

- Сегодня у нас двадцать восьмой фестиваль по счету. – Отметила в своем выступлении председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Ирина Цветкова,– Ни один другой город не может похвалиться тем, что так долго живет традиция журналистских фестивалей. А у нас живет! Нашей организации в этом году 105 лет. Поэтому появился этот девиз – «Мы вместе!» Журналисты вместе с нашими прекрасными земляками, мы вместе с нашей страной в этой непростой ситуации. «Мы вместе!» — так было, так есть и так будет!

С юбилейной датой поздравили Союз губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава г.о. Самара Елена Лапушкина.

Приветствуя гостей и участников Фестиваля Дмитрий Азаров сказал, что фестиваль посвящен важной, актуальной теме, которая символизирует единство журналистов, операторов, фотографов, работников всех жанров современных медиа в информационной деятельности, что особенно важно в настоящее время в период проведения специальной военной операции и жесткой информационной борьбы. «Тема действительно всеобъемлющая. Мы здесь все вместе: и взрослые, и дети, и ветераны, и профессионалы, и начинающие специалисты — все объединены одной целью, чтобы наша страна становилась сильнее, процветала, чтобы победа пришла как можно быстрее. Уверен, что каждый из нас может внести свою лепту в защиту интересов нашей Родины, всего, что для нас дороги и свято, и приближения дня победы», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Елена Лапушкина, обращаясь к журналистам, сказала: «Вы – те люди, которые рассказывают о новостях, о достижениях, о проблемах, о жизни губернии. Вы несете информацию и, наверное, как никто знаете, какой силой обладает слово! Слово может окрылить, может вдохновить, может подтолкнуть сделать первый шаг или наоборот остановить, когда это необходимо. При всем этом слово может больно ранить, внести смуту и раздор. Сейчас, в современном мире, мире информации, к слову нужно относиться наиболее бережно, трепетно и мудро. Я благодарю вас всех, уважаемые представители средств массовой информации, дорогие журналисты, за ваш профессионализм и трепетное отношение к профессии. Мы всегда открыты. Мы готовы предоставить достоверную информацию в максимально короткие сроки! Я призываю вас всех провести этот день в замечательной компании единомышленников и пожелать всем вам, чтобы ваше слово было мудрым, чтобы слово было для мира. Благодарю вас за работу!»

По традиции во время церемонии открытия фестиваля на главной площадке, у памятника Максиму Горькому, состоялось награждение. Елена Лапушкина вручила Региональной общественной организации «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» благодарность «За большой вклад в развитие патриотизма, просветительскую деятельность». От лица Думы г.о.Самара за активное участие в жизни Самары, профессионализм, объективность и аналитический подход к освещению общественно значимых и социально важных городских тем были награждены дипломами коллективы изданий: ГТРК «Самара»; МАУ г.о. Самара «Самарская газета»; ООО «Аргументы и факты в Самаре»; Издательский дом «Комсомольская правда»; редакция информационно-делового Интернет-ресурса «63.ру» (медиакомпания Shkulev Media Holding); ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство»; АО «Самара — Городские Информационные Системы»; «Самарское обозрение», сайт Oboz.info. Вручал награды Депутат г.о. Самара Сергей Рязанов.

Текущий 2023 год отличается обилием круглых дат и юбилеев: 85 лет со дня рождения известного самарского журналиста, кинодокументалиста Бориса Кожина, 90 лет со дня рождения легенды самарской журналистики Эдуарда Кондратова, 20 лет Аллее солидарности журналистов в поселке Комсомольский Кинельского района, 65 лет телевещанию в Самарской области, 55-летие — Телестудии “Товарищ”, ИД «АиФ» в 2023 году — 45 лет, а «АиФ в Самаре» отмечают свое 20-летие, газете «Трудовая Самара» — 30 лет, 105 лет самарскому Управлению ФСБ, и 18 лет о деятельности этой службы пишет издание «Самарский чекист», пресс-службе ГУ МВД России — 40 лет.

Тема праздника – «Мы вместе!» успешно была отражена на всех площадках Струковского сада. Участники Фестиваля подошли творчески к ее пониманию, одарив фейерверком оригинальных номеров гостей праздника. Выступали артисты всех возрастов (от детей до бабушек), профессиональные и самодеятельные коллективы, мастера народных ремесел, спортсмены.

На фестивале работало более двадцати площадок. Каждая представила гостям свою оригинальную программу. Посетители парка с удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах, интерактивных развлечениях, розыгрышах призов. Гостей принимали различные выставки: ретроавтомобилей, мотоциклов, редких машин, оружия, экспертно-криминалистической лаборатории.

Интересно провести время и научиться чему-то новому можно было на мастер-классах по созданию газеты, анимации, игре на барабанах, изготовлению кукол-оберегов и волжских сувениров, оригами, плетению маскировочных сетей, пластилинографии, различной техники рисования (в т.ч. на тарелках)…

Кульминационной частью праздника стала торжественная церемония закрытия фестиваля на площадке Летнего театра — здесь прошло награждение победителей конкурса на лучшую фестивальную площадку.

Дипломы победителей конкурса и подарки (картины с видами Самары) получили: телеканал «Тольятти 24» (телекомпания «ЛАДА-МЕДИА»), объединенная площадка газеты «Право», программы «Самарская полиция. Закон и порядок» и Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, еженедельник «Аргументы и факты в Самаре», телеканал «Самара-ГИС», издание Общественного совета при УФСИН по Самарской области «Тюрьма и воля», самарский филиал Медиагруппы «Комсомольская правда», площадка Ассоциации районных СМИ — редакции региональных газет «Междуречье» (Кинельский район), Похвистневский вестник» (г.о. Похвистнево), «Рабочая трибуна» (г.о. Отрадный), Большеглушицкого Информационного центра «Степные известия», а также ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство» и Государственная телерадиовещательная компания «Самара».

Лауреатами фестиваля «Пресса-2022» стали областная общественно-политическая газета «Социальная газета», студенческий пресс-центр Самарского университета, первое молодёжное медиа объединение «РеДА!кция» Губернатора Самарской области, МАУ г.о. Самара «Самарская газета»; газета «Трудовая Самара», газета Совета ветеранов УФСБ России по Самарской области «Самарские чекисты», объединенная площадка областного журнала «Самара и Губерния», Международного творческого проекта «ArtГОРОД». Они также отмечены дипломами.

«Мы вместе!» — Союз журналистов, Администрация и СМИ подарили этот незабываемый праздник нашему любимому городу.