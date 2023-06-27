Ушел из жизни ветеран журналистки Вячеслав Железняков

С прискорбием сообщаем, что в возрасте 78 лет скончался ветеран региональной журналистки Железняков Вячеслав Георгиевич.

В.Г. Железников – член Союза журналистов России (с 1983 года), выпускник Московского госуниверситета им. М.В. Ломоносова, аспирантуры МГУ.

В 1986-2005 гг. работал собственным корреспондентом «Волжской Коммуны», являлся членом редколлегии «ВК». Последние годы своей трудовой деятельности был корреспондентом газеты «Волжские вести в субботу».

Запомнился читателям как автор ярких публикаций на социально-экономические темы, имеющих большой резонанс. «За лучшую работу 1990 года» на страницах «Волжской коммуны» В.Г.Железняков получил диплом лауреата I премии областной организации Союза журналистов СССР.

В 1986-2006 гг. избирался членом Правления Самарской областной организации Союза журналистов России.

Вел большую общественную работу в качестве помощника-консультанта в общественных приемных депутатов Самарской Губернской Думы по Сызрано- Октябрьскому региону по выполнению наказов избирателей и взаимодействию со СМИ.

Вячеслав Георгиевич Железняков был яркой творческой личностью, преданным своей профессии. Его уход из жизни – горькая потеря для нашего сообщества.

Самарское областное отделение Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной ушедшего коллеги и выражает глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Георгиевича.

Светлая память…