«МЫ БУДЕМ ЖИТЬ!»

27 июня в Самарской областной универсальной научной библиотеке прошел V ежегодный антинаркотический форум Самарской области .



В рамках форума прошла конференция, посвященная антинаркотической деятельности. Тема: «Консолидация ресурсов, необходимых для реализации в Самарском регионе антинаркотической стратегии, утвержденной Президентом Российской Федерации на 2020-2030 гг.» Информационный партнер – Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В работе конференции (круглого стола) принимали участие:

– Цветкова Ирина Владимировна – председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, зампредседателя общественного совета ГУ МВД России по Самарской области, член антинаркотической комиссии Самарской области;

– Кунц Константин Сергеевич – член общественного совета Минздрава России, директор агентства «Интеграция», г. Москва;

– Маливанчук Артур Станиславович – председатель Президиума Самарского регионального отделения «Офицеры России», Полковник внутренней службы в отставке,

– Александр Юрьевич Березовский – директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический Фронт»;

и др.

Мероприятие организованно Ассоциацией «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский Антинаркотический Фронт» при поддержке Правительства Самарской области и приурочено к Международному дню борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, направлено на снижение оборота и потребления наркотиков на территории Самарской области.

На форуме обсуждались следующие вопросы:

— создание дополнительного механизма для эффективной реализации государственной антинаркотической стратегии 2020-2030гг, утвержденной Президентом Российской Федерации;

— снижение рисков возникновения роста социально значимых заболеваний через социальную работу и психологическую поддержку лиц, пострадавших в результате СВО;

— снижение уровня наркотизации граждан, а также пагубных последствий немедицинского употребления ПАВ и противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Самарской области;

— построение жизнеспособной и эффективной системы межсекторального взаимодействия с органами власти, органами местного самоуправления, молодежными организациями, муниципальными антинаркотическими комиссиями и общественными организациями, негосударственными центрами социальной реабилитации и социальной адаптации лиц, зависимых от ПАВ осуществляющих свою деятельность на территории Самарской области.