Гильдия кинорежиссеров России проводит XV Московский телефестиваль «ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ».

Приглашаем подать заявку в конкурсную программу Телефестиваля, который пройдет в ноябре 2023г. в Москве при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Конкурсная программа Телефестиваля включает в себя: документальные фильмы, телепрограммы, репортажи и сюжеты, созданные в 2022–2023 гг. Работы, участвующие в конкурсе, будут оцениваться профессиональным жюри.

Победители получат призы и специальные дипломы.

Срок подачи работ на конкурс не позднее 15 сентября 2023 г.

Более подробная информация на сайте Телефестиваля: www.journfest.ru.

Гильдия Кинорежиссеров России

123056, город Москва, улица Васильевская,13, офис 43

тел.: +7 (925) 290-33-30

www.journfest.ru

e-mail: konkurs-pj@mail.ru

РЕГЛАМЕНТ

XV Московского международного телефестиваля

«ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ»

ноябрь 2023 года, г. Москва

Статья 1. Главные цели телефестиваля:

• Популяризация и повышение престижа профессии «журналист», осмысление ее роли в современном обществе и поощрение создателей произведений о журналистах;

• Все представленные на конкурс работы должны быть связаны только с темой «Журналист/журналистика» и раскрывать суть и специфику профессии.

Статья 2. Организатор

Гильдия кинорежиссеров России

При поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

Статья 3. Условия участия

К участию приглашаются кинематографисты, журналисты, штатные и внештатные сотрудники федеральных и региональных телеканалов, интернет-изданий, создатели сайтов и блогеры.

В отборочную комиссию необходимо предоставить заполненную заявку участника, которую можно скачать на официальном сайте телефестиваля: www.journfest.ru.

На конкурс необходимо предоставить комплект следующих документов:

• заявку участника, заверенную правообладателем, которая должна содержать следующие сведения: аннотацию на произведение, биографию авторов, перечень творческих работ, телефон, факс, адрес электронной почты;

• для размещения в каталоге фестиваля следует предоставить также заявку в формате Word;

• один участник может представить одно произведение;

• фотографию режиссера, автора произведения;

• кадр фильма, телепрограммы, репортажа видеофайл c расширением MP4 (так же возможно – mov или mxf). Допускается предоставления ссылки для скачивания видеофайла;

• Продолжительность произведения ограничена до 52 мин;

• В конкурсе могут принимать участие произведения, участвующие в других фестивалях.

Статья 4. Конкурс

На конкурс принимаются документальные фильмы; телепродукция: программы, репортажи, сюжеты; интернет-ролики (подкасты), информационные проекты, созданные в 2022–2023 гг.

Для привлечения потенциальных участников конкурса телефестиваля и зрителей будет работать официальный сайт по адресу: www.journfest.ru

На официальном сайте будет доступна регистрация/подключение к интернет-трансляциям мастер-классов (вебинаров), а также размещены работы участников конкурса.

Произведения, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.

Статья 5. Жюри

Произведения будут оцениваться жюри. В него входят профессионалы в области кино и телевидения, журналисты, работающие в разных жанрах.

Статья 6. Призы

Призы присуждаются в следующих номинациях:

• лучший документальный фильм;

• лучшая телепрограмма;

• лучший репортаж;

• лучший телесюжет;

• лучший интернет-ролик (подкаст)

• Приз зрительских симпатий;

• Приз «Профессиональное признание».

Статья 7. Программа телефестиваля

• Конкурс;

• Благотворительные показы;

• Творческие встречи с создателями фильмов и телепрограмм;

• Мастер-классы;

• Интернет-трансляции мастер-классов (вебинары).

Статья 8. Дирекция телефестиваля

Для координации работы телефестиваля на период с 1 марта по 30 ноября 2023 г. создается Дирекция фестиваля.

Дирекция телефестиваля не несет расходы по пребыванию (проезд, проживание, питание) приезжающих на фестиваль участников.

Статья 9. Наш адрес:

123056, город Москва, улица Васильевская, 13, офис 43

Гильдия кинорежиссеров России

На конкурс «ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ»

Телефон: +7 (925) 290-33-30

Сайт телефестиваля: www.journfest.ru

e-mail: konkurs-pj@mail.ru