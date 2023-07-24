Гильдия кинорежиссеров России проводит XV Московский телефестиваль «ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ».

Приглашаем подать заявку в конкурсную программу Телефестиваля, который пройдет в ноябре 2023г. в Москве при поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Конкурсная программа Телефестиваля включает в себя: документальные фильмы, телепрограммы, репортажи и сюжеты, созданные в 2022–2023 гг. Работы, участвующие в конкурсе, будут оцениваться профессиональным жюри.
Победители получат призы и специальные дипломы.
Срок подачи работ на конкурс не позднее 15 сентября 2023 г.
Более подробная информация на сайте Телефестиваля: www.journfest.ru.
Гильдия Кинорежиссеров России
123056, город Москва, улица Васильевская,13, офис 43
тел.: +7 (925) 290-33-30
www.journfest.ru
e-mail: konkurs-pj@mail.ru
РЕГЛАМЕНТ
XV Московского международного телефестиваля
«ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ»
ноябрь 2023 года, г. Москва
Статья 1. Главные цели телефестиваля:
• Популяризация и повышение престижа профессии «журналист», осмысление ее роли в современном обществе и поощрение создателей произведений о журналистах;
• Все представленные на конкурс работы должны быть связаны только с темой «Журналист/журналистика» и раскрывать суть и специфику профессии.
Статья 2. Организатор
Гильдия кинорежиссеров России
При поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Статья 3. Условия участия
К участию приглашаются кинематографисты, журналисты, штатные и внештатные сотрудники федеральных и региональных телеканалов, интернет-изданий, создатели сайтов и блогеры.
В отборочную комиссию необходимо предоставить заполненную заявку участника, которую можно скачать на официальном сайте телефестиваля: www.journfest.ru.
На конкурс необходимо предоставить комплект следующих документов:
• заявку участника, заверенную правообладателем, которая должна содержать следующие сведения: аннотацию на произведение, биографию авторов, перечень творческих работ, телефон, факс, адрес электронной почты;
• для размещения в каталоге фестиваля следует предоставить также заявку в формате Word;
• один участник может представить одно произведение;
• фотографию режиссера, автора произведения;
• кадр фильма, телепрограммы, репортажа видеофайл c расширением MP4 (так же возможно – mov или mxf). Допускается предоставления ссылки для скачивания видеофайла;
• Продолжительность произведения ограничена до 52 мин;
• В конкурсе могут принимать участие произведения, участвующие в других фестивалях.
Статья 4. Конкурс
На конкурс принимаются документальные фильмы; телепродукция: программы, репортажи, сюжеты; интернет-ролики (подкасты), информационные проекты, созданные в 2022–2023 гг.
Для привлечения потенциальных участников конкурса телефестиваля и зрителей будет работать официальный сайт по адресу: www.journfest.ru
На официальном сайте будет доступна регистрация/подключение к интернет-трансляциям мастер-классов (вебинаров), а также размещены работы участников конкурса.
Произведения, присланные на конкурс, авторам не возвращаются.
Статья 5. Жюри
Произведения будут оцениваться жюри. В него входят профессионалы в области кино и телевидения, журналисты, работающие в разных жанрах.
Статья 6. Призы
Призы присуждаются в следующих номинациях:
• лучший документальный фильм;
• лучшая телепрограмма;
• лучший репортаж;
• лучший телесюжет;
• лучший интернет-ролик (подкаст)
• Приз зрительских симпатий;
• Приз «Профессиональное признание».
Статья 7. Программа телефестиваля
• Конкурс;
• Благотворительные показы;
• Творческие встречи с создателями фильмов и телепрограмм;
• Мастер-классы;
• Интернет-трансляции мастер-классов (вебинары).
Статья 8. Дирекция телефестиваля
Для координации работы телефестиваля на период с 1 марта по 30 ноября 2023 г. создается Дирекция фестиваля.
Дирекция телефестиваля не несет расходы по пребыванию (проезд, проживание, питание) приезжающих на фестиваль участников.
Статья 9. Наш адрес:
123056, город Москва, улица Васильевская, 13, офис 43
Гильдия кинорежиссеров России
На конкурс «ПРОФЕССИЯ – ЖУРНАЛИСТ»
Телефон: +7 (925) 290-33-30
Сайт телефестиваля: www.journfest.ru
e-mail: konkurs-pj@mail.ru