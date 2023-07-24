ПРОЩАНИЕ С ВЕЛИКИМ КУДЕСНИКОМ

На 86-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался старейший тольяттинский журналист и писатель Анатолий Николаевич Мухортов (творческий псевдоним — Анатолий Солонецкий).



Родился в селе Аскулы Ставропольского района и всю жизнь оставался преданным своей малой родине. Александр Николаевич – талантливый яркий журналист, краевед и просто изумительный человек. Первая его публикация вышла в Куйбышевской молодежной газете «Волжский комсомолец» в 1953 году, когда герой нашей публикации учился еще в седьмом классе. Он заочно окончил факультет журналистики МГУ. Поступить в такое престижное учебное заведение, тем более юноше из сельской школы, было просто пределом мечтаний. Более тридцати лет он успешно трудился в районных и городских газетах. В 2019 году вышла в свет книга Мухортова «Были и сказы Самарской Луки и всея Самарии». Материалы Анатолия Солонецкого публиковались в «Ставрополе-на-Волге» и «Жигулевском рабочем» практически до последних лет.

«Каждая работа великого кудесника Ставропольского района является реликвией, уникумом, солью родной земли. После прочтения любой его статьи ощущение, как после исповеди, божественной литургии. Скромность, самобытность, простота и чистота души пронизывают каждое его слово, всё творчество. Вобрать в себя такой богатый, самобытный по сути и форме материал и доступно преподнести его людям может только творец и кудесник. Читаешь его статьи и возникает ощущение, что он пишет о тебе, выражает твои сокровенные мысли и чувства, сидит рядом и размышляет с тобой о жизни», — И.М. Савкин, заслуженный учитель РФ, друг Анатолия Николаевича.

Обращение Анатолия Николаевича Мухортова-Солонецкого к читателям: «Стараниями старшей дочери Инессы и внука Егора в интернете создан сайт тридцатилетних литературных трудов моих под названием «Были и сказы Самарской Луки и всея Самарии». Доменное имя сайта – a-muhortov.ru. Вот и всё, что наряду с сельской усадьбой останется от меня на этом свете.»

Выражаем соболезнования родным и близким, коллегам, сослуживцам, многочисленным ученикам, односельчанам, всем почитателям таланта кудесника Самарской земли.

Прощание с Анатолием Николаевичем Мухортовым состоится в среду, 26 июля, с 13.00 по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 41Б, зал прощания.

*По материалам Официального сайта Анатолия Мухортова, газеты «Ставрополь-на-Волге», ВК «Ставропольский район Самарской области»