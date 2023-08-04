Ушел из жизни Евгений Чубачкин

С прискорбием сообщаем, что 3 августа 2023 года на 54-м году жизни скоропостижно скончался самарский журналист Чубачкин Евгений Анатольевич.

Евгений Анатольевич Чубачкин – член Союза журналистов России. Работал в газете «Будни», был автором многих известных публикаций, вел криминальную хронику, в последнее время трудился в пресс-службе одной из строительных компаний Самарской области. Занимался литературной деятельностью, он – автор книг «Ремесло окаянное», «Самарская губерния – край родной» (1,2 части), «Конструктор космической верфи», «Два года в аду», «Встать! Суд идет!», «Скорая помощь спешит на помощь», «Во имя жизни без наркотиков», «Томашев колокол», «По самарским чудесам» (в соавторстве), автор публикаций журнала «Самарские судьбы».

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Евгения Чубачкина и выражают соболезнования его родным и близким.

Чубачкин Евгений Анатольевич запомнится коллегам как талантливый журналист, большой профессионал, ответственный, отзывчивый человек, добрый товарищ. Светлая память…

Прощание с Евгением Чубачкиным состоится 5 августа, в 10.00, по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, прощальный зал №3 (пересечение ул. Дзержинского и ул. Партизанская). Поминальный обед в 14.00, в загородном комплексе по ул. поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.26).