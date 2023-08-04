Знай НАШИХ!

На конкурсе Союза журналистов России на Лучшее журналистское произведение 2023 года «наши» в числе победителей и дипломантов. Поздравляем Потоцкую Татьяну Олеговну, заместителя директора телеканала «Губерния», с победой в конкурсе за спецрепортаж «За лентой» и Маркушину Татьяну Константиновну, корреспондента службы радиовещания «Радио России – Самара», с получением звания дипломанта конкурса за цикл радиопрограмм «Моя Земля».

Всего к участию в конкурсе было допущено 356 заявок от журналистов, представляющих печатные и электронные СМИ со всей страны, в которых суммарно содержалось свыше 800 материалов. Это более, чем на 40% больше, чем было подано в 2022 году. Примерно половина – публикации в печатных СМИ, вторая половина поделена между онлайн-проектами и радио с телевидением.

Конкуренция получилась острой, в жюри поступило много сильных материалов. Значительная часть публикаций посвящена теме СВО.

Награждение победителей конкурса традиционно пройдёт на открытии Форума «Вся Россия» в Сочи в сентябре 2023 года. Перед награждением они выступят с мастер-классами перед участниками Форума.

https://ruj.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-soyuza-zhurnalistov-rossii-na-luchshee-zhurnalistskoe-proizvedenie-2023-goda-20176