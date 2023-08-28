XXVI областная общественная Акция «Благородство». Идет сбор заявок.

В Самарской губернии стартовала XXVI областная общественная Акция «Благородство».

Акция «Благородство» – социально значимый проект, имеющий свою историю и традиции, пользующийся любовью и популярностью у жителей во всех районах Самарской области. Проходит с 1998 года, удостоена множества наград регионального и федерального уровней.

Цели и задачи акции: формирование на положительных примерах морально-нравственных качеств у молодежи, развитие наставничества, повышение социальной активности граждан; продвижение инициатив, нацеленных на решение социальных проблем, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Организаторы – Самарское областное отделение Союза журналистов России, Ассоциация творческих союзов Самарской области. Официальная поддержка – Министерство культуры Самарской области.

Девиз общественной Акции «Благородство» – «Творим добро ВМЕСТЕ!». Проявления мужества и героизм, добровольческие и волонтерские движения, борьба со стихией, болезнями, спасение жизней, поисковая деятельность и др. найдут отражение в Акции.

XXVI областная общественная Акция «Благородств» посвящается Году педагога и наставничества и 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Номинации Акции: «Забота и милосердие», «Добровольчество», «Благотворительность», «Волонтеры», «Созидание», «Спасение», «Мужество», «Преодоление» им. Гакиля Сагирова, «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Долг», «Меценат», «Память», «Корни» (поощрение людей, занимающихся краеведением, развитием народного творчества) и др.

Ежегодно в оргкомитет Акции поступает порядка 300 и более заявок с историями, в которых рассказывается о различных достойных и благородных делах наших земляков. Общественный совет Акции знакомится с этими историями и путем голосования определяет лауреатов Акции. В состав Общественного совета Акции «Благородство» входят руководители городских и областных СМИ, представители культуры, медицины, общественных организаций, в том числе ветеранских и молодежных, лауреаты Акции прошлых лет, в числе которых многие известные и уважаемые в губернии люди.

За многолетнюю историю звание «Лауреат Акции «Благородство»» получило более 1000 человек.

В ноябре-октябре 2023 горда в Самаре и ещё в 4 муниципалитетах Самарской области по итогам Акции будут проведены церемонии награждения лауреатов.

Чтобы принять участие в Акции, необходимо подать заявку в Оргкомитет по адресу 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179, Дом журналиста или на почту blagorodstvo-63@mail.ru. Форму заявки можно найти на сайте Союза журналистов Самарской области www.sjrs.ru. Телефоны для справок: 8(846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72.

СБОР ЗАЯВОК будет проходить с 20 августа до 20 октября 2023 года. Представить кандидатов в номинанты могут организации, предприятия, СМИ и частные лица.

Форму заявки можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/dF2j/HTg9TrECz