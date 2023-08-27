Пресс-конференция об акции «Выгодный проезд с бесконтактной картой Мир!»

В Самарской области стартует акция «Выгодный проезд с бесконтактной картой Мир!». В связи с этим в Доме журналиста 28 августа состоится пресс-конференция, посвященная проведению на территории Самарской области транспортной акции, дающей скидку при оплате проезда смартфоном. Начало пресс-конференцияя — 10.00.

Организатор — департамент информационных технологий и связи Самарской области. Партнер — Самарское областное отделение Союза журналисов России.

Приглашенные спикеры подробно расскажут об условиях акции, способах и форме оплаты проезда, сроках ее проведения. Где и кому будет доступен проезд со скидкой? С помощью каких мобильных приложений можно будет оплачивать проезд со скидкой? На эти и другие вопросы ответы будут даны в ходе встречи.

Спикеры:

Мария Александровна Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Константин Геннадьевич Пресняков, заместитель председателя Правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Игорь Владимирович Матвеенко, директор ООО «Объединенная транспортная карта».

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