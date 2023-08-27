В Самаре состоялось открытие памятной доски Борису Кожину

В День российского кино (27 августа 2023 года) в Самаре состоялась торжественное открытие памятной доски кинодокументалисту, корифею самарской журналистики, летописцу Самары Борису Александровичу Кожину.

Организатор мероприятия: Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка – Правительство Самарской области. Партнер – Департамент культуры и молодежной политики г.о.Самары.



В знак увековечивания имени Бориса Кожина Самарское областное отделение Союза журналистов России в октябре 2022 года выступило с инициативой установить нашему земляку мемориальную доску на фасаде дома № 62, расположенном на улице Красноармейская, где жил Борис Алексанрович. Инициативу Союза журналистов поддержал Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

Символично, что установка мемориальной доски проходит в год 85-летия со дня рождения Бориса Александровича Кожина и 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Борис Кожин (1938 – 2021г.г.) оставил большое наследие, он – редактор более 400 выпусков киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе, личностях, внесших вклад в процветание Самарской (Куйбышевской) области.

В открытии памятной доски принимали участие председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный журналист РФ Ирина Цветкова, министр культуры Самарской области Ирина Калягина, глава г.о. Самара Елена Лапушкина, председатель Самарского отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова, композитор, народный артист РФ, председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт и представители различных творческих союзов Самарской области. Вела церемонию открытия неподражаемая Ольга Король — ведущая куйбышевского телевидения.

Автор памятной доски Б.А.Кожину – Дмитрий Власов, скульптор из Тольятти, член Союза художников России, мастер художественного литья.

Вспомнить «гражданина Самары» (так называл себя Борис Кожин) собрались журналисты, кинематографисты, представители органов власти, различных творческих союзов, друзья и близкие Бориса Александровича – все, кому дорога память о Кожине.