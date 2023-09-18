Конкурс «Самарский взгляд — Россия»

Объявлен прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе фотографии «Самарский взгляд – Россия».

XIII Всероссийский конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия» проходит в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летия Фотообъединения СОО СЖР.

Конкурс проводится Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением СОО СЖР при официальной поддержке Министерства культуры Самарской области. Партнер – Союз фотохудожников России.

Цель проекта – развитие и популяризация фотоискусства, выявление новых имен в искусстве фотографии, улучшение визуальной культуры, поддержка творческого самовыражения авторов.

Председатель жюри – фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения, лауреат международных фотоконкурсов Владимир Вяткин.

Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы с 16 сентября по 16 октября 2023 года по следующим номинациям:

– «События»,

– «Стрит-фото» (уличная фотография),

– «Повседневная жизнь»,

– «Природа»,

– «Другая реальность»,

– «Спорт»,

– «Герои нашего времени».

В каждой номинации определяются победители и призеры (I, II, III места). Обладатели первых и вторых мест награждаются дипломами и ценными призами. Обладатели третьих мест награждаются дипломами.

По итогам конкурса присуждаются 2 (две) главные премии: «За лучшую пресс фотографию» и «За лучшую художественную фотографию».

Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету участника и фотографии на почту: sam-vz-63@mail.ru. Заявки принимаются до 16 октября (включительно) 2023 года.

Подробная информация об оформлении фотографий и условиях оценки работ — в ПОЛОЖЕНИИ о конкурсе.

Информацию об условиях проведения конкурса — Положение о конкурсе, анкету участника — можно скачать по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Y3pH/r29JmiTow .

Телефоны оргкомитета конкурса:

(846) 332-68-39 – Елена Абкина,

руководитель пресс-службы СООСЖР.

8 (846) 332-02-72 – Ирина Проскуриан, пресс-секретарь.

И по электронной почте: sam-vz-63@mail.ru