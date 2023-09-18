18 сентября в Сочи стартовал XXVII Форум современной журналистики «Вся Россия-2023».

Форум – одно из ярких мероприятий политической и культурной жизни страны. Он дает возможность журналистам встретиться с коллегами, обладающими высоким мастерством и пользующихся всенародной известностью. В качестве докладчиков и экспертов здесь выступают авторитетные политики, ученые, деятели культуры.

В работе Форума принимает участие делегация Самарского областного отделения Союза журналистов России во главе с председателм Ириной Цветковой.

Первый день Форума начнется с показа художественного фильма «Нина», получившего приз зрительских симпатий на 31-м кинофестивале «Окно в Европу». Демонстрации осенних премьер российского кино будет проходить на протяжении всего форума.

Полную программу Форума можно посмотреть п на сайте Союза журналистов России по ссылке: http://форум.сжр.рф/

#ВсяРоссия2023