МЫВМЕСТЕ! СОЗДАЕМ КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ

Дорогие коллеги!

Общественная палата Самарской области с 2014 года реализует ежегодный проект «Календарь знаменательных дат». Уникальность данного издания заключается в том, что в нем публикуются юбилейные даты событий, произошедших на территории нашего региона.



В 2024 году данный проект будет реализован совместно с Самарским областным отделением Союза журналистов России.

Просим вас до 26 сентября 2023 г. прислать информацию о знаменательных датах, которые будут отмечаться в 2024 году в ваших районах и муниципалитетах.

Участие в данном проекте региональных, муниципальных, районных СМИ, общественных и творческих организаций позволит наиболее полно представить Самарский регион. Печатное издание календаря будет демонстрироваться как презентационная продукция на международной выставке-форуме «Россия», открытие которого состоится в Москве 4 ноября 2023 года.