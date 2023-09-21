Авторское право в работе СМИ

Авторское право в современных реалиях журналистики и важные детали его соблюдения при использовании материалов из открытых источников – об этом участники Форума современной журналистики #ВсяРоссия2023 говорили с представителем Центра правовой защиты журналистов.

– Союз журналистов России оказывает юридическую помощь журналистам со всей страны и консультирует по разным вопросам. Часто это касается защиты авторского права журналистских материалов. Нам всем важно понимать то, как правильно обращаться с объектами авторского права. Речь идет о фотоизображениях, видеоизображениях, а также о том, почему на нас за это подают иски в суд. Необходимо знать, как этих исков избежать, не проиграть в судах деньги, – подчеркнул секретарь Союза журналистов России Денис Токарский.

Приглашенный эксперт Центра правовой защиты журналистов по спорам в сфере авторского права Диляра Оренбах подтвердила – защита интересов авторов и обеспечение их прав на собственные творческие произведения позволяет журналистам контролировать использование и распространение их работ. При этом в современном мире постоянно меняется трактовка тех или иных формулировок с юридической точки зрения.

– Закон не успевает за новыми явлениями. Есть споры, есть недовольные и есть судебные иски. Эта судебная практика в дальнейшем и будет ложится в основу законов, по которым мы будем жить. Это касается использования материалов нейросети, например. Важно придерживаться трех правил в этом вопросе – не выдавать работы нейросети за собственные рисунки, внимательно читать политику использования программы и помечать,что авторская принадлежность картинки — нейросеть, – сказала Диляра Оренбах.

Она отметила, что важно помнить – у любого изображения в сети есть владельцы. Размещать их собственность в качестве иллюстрации к своим материалам — наказуемо. А также напомнила о существовании трех критериев признания авторского права объекта – он создан человеком, в нем присутствует творческая составляющая и он выражен в объективной форме.

Союз журналистов России