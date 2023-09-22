В Тольятти на базе яхт-клуба «Дружба» проходит Чемпионат России по парусному спорту. Впервые на акватории Жигулевского моря проводятся гонки на четырех дистанциях во всех 10 олимпийских классах яхт и в классе Европа.

Информационную поддержку Чемпионату оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В формате Чемпионата — гонки на виндсерфах с подъемным крылом. Крыло позволяет доске бороздить водную гладь, буквально паря над поверхностью. Это очень зрелищные, увлекательные и захватывающие соревнования. Конечно, такой спортивный снаряд требует от гонщиков особого умения, но и позволяет даже при малом ветре развивать хорошие скорости. А максимальные значения достигают 60-70 км/ч.

- Мы очень рады тому, что состязания такого масштаба вновь проводятся в Тольятти. — Отметил президент Самарской областной Федерации парусного спорта Евгений Козлов. — К нам приехали 235 спортсменов из разных городов России: Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Тюмени, Севастополя, Саратова, Краснодарского края, Ростовской области, Москвы. А четверть участников — это воспитанники спортивных школ Самарской области. Принимают участие в гонках и граждане Беларуси, в рамках Чемпионата проходит финальный этап Кубка Содружества. Чемпионат особенно важен именно сейчас, потому что Правительство Российской Федерации утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России, и проведение подобных соревнований — это отличный повод сподвигнуть нас на продвижение этой отрасли в нашем регионе.

Проводящими организациями соревнований являются Всероссийская федерация парусного спорта, РОО «Самарская областная Федерация парусного спорта» при поддержке ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Внештрейдсервис ЛТД», ПАО «Совкомфлот».