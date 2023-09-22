22 сентября. Форум «ВСЯ РОССИЯ-2023″. День четвертый. Обзор событий.

Выставочный зал Форума современной журналистики «Вся Россия-2023» (12+) стал центром презентации Кировской области. Участники рассказали о крупнейшем региональном медиахолдинге «Вятский издательский дом».

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Об основных направлениях в работе СМИ Чеченской республики участникам Форума рассказал главный редактор республиканской газеты «Вести республики», председатель Союза журналистов Чеченской республики Ильяс Исмаилов.

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Команда журналистов из Крыма презентовала участникам Форума современной журналистики спецвыпуск «Крымской газеты».Разговор шел о истории и целях создания специального выпуска газеты для российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Выпускающий редактор спецвыпуска «Крымской газеты» Борис Седенко подчеркнул, что наполнение издания сегодня – это результат прямого взаимодействия журналистов и читателей с фронта.

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Участникам Форума современной журналистики «Вся Россия-2023» (12+) презентован справочник-гайд по регионам России с краткой информацией об истории, этнографии, экономике и культуре, а также известных природных объектах и знаменитых людях. В справочнике учтены все субъекты Российской Федерации указанные в Конституции России на момент издания книги. Приложением к справочнику является информация про часовые и климатические пояса, коды регионов, а также игровой квиз на знание страны. Отличительной особенностью книги является авторская подборка фотоматериалов, наличие QR-кодов с еще большей информацией о регионе в цифровом пространстве, а также премиум качество печати.

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Издательский дом «Проект Медиа Групп» представил вниманию участников Форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» (12+) два своих журнала «Перспектива. Поколения поиска» и «Человек и мир. Диалог».

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Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир представил участникам Форума ведущего Первого канала Александра Смола и креативного продюсера Первого канала Раису Шамаеву (АнтиФейк, СВОИ, РЭБ, Видели видео), которые объяснили, почему журналистика в наши дни изменилась: была чисто информационной, а теперь это борьба за умы людей.

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В рамках Форума современной журналистики «Вся Россия – 2023» (12+) состоялось обсуждение перспектив развития российской интернет-энциклопедии «Рувики». Этот цифровой ресурс создан для того, чтобы обеспечить российских пользователей проверенной информацией.

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Стать печатным и электронным изданиям более конкурентными на рынке. На Форуме именно эта концепция считается приоритетной. Что в данном случае может помочь в финансовом плане региональным изданиям? Как показывает практика, именно работа с франшизами федеральных СМИ. Поэтому для редакторов печатных изданий впервые была организована секция с участием успешных опытных изданий из Свердловской области и Кубани.

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Итоги тридцатилетней работы подвели представители Молодежной ассоциации новых журналистов (МАНЖ). Организация зародилась в поселке Львовский Подольского района Московской области с момента начала работы поселкового «Л-радио». Его создали ученики лицея под руководством Галины Спасской.

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О реализации федерального проекта «Выбирай своё» шла речь на круглом столе, посвященном импортозамещению в целом и в туризме в частности. Участники Форума смогли ознакомиться с практическим опытом воплощения программы на территории Сочи, а также других городов и районов России.

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Ежемесячное издание Союза журналистов России, журнал «Журналистика и медиарынок» в этом году отмечает юбилей – 20 лет с момента выхода в свет. С 2009-го и по настоящее время его бессменный главный редактор – Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России.

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В память о легендарном журналисте, редакторе в январе 2023 года «Комсомольская правда» учредила премию для молодых журналистов им. Владимира Сунгоркина. Сегодня новый главред издания Олеся Носова рассказала, что после гибели их руководителя, коллектив сплотился, не растерялся в это сложное время. Как известно, Владимир Николаевич ушел из жизни год назад. «Мы поняли, как важно жить сейчас, беречь любимых, дорогих».

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Во время дискуссии на тему «Фронт и тыл: нужны репортажи о людях, которые приближают победу» участники Форума говорили о том, какой должна быть региональная журналистка в условиях СВО. По мнению главы СПЧ Валерия Фадеева, отношение в обществе к СВО во многом зависит от региональных средств массовой информации.

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В рамках Форума современной журналистики состоялась встреча с заместителем директора ДИП – начальником Службы выпуска правовых программ телеканала «Россия» Эдуардом Петровым. Он обозначил основные тенденции в развитии правовой журналистики.

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Вопросы информационной безопасности сегодня актуальны для любого пользователя интернета. Одной из самых распространенных атак является хищение денег с помощью дистанционного банковского обслуживания. Для журналистов вопросы защиты от киберугроз стоят наиболее остро. Обладая доступом к корпоративной компьютерной системе, представители СМИ являются одной приоритетных целей для хакеров. Об этом шла речь на сессии «Основы информационной безопасности журналиста»

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В рамках Форума состоялся традиционный кинопоказ. Свой документальный фильм «Защитники Духа» представила режиссёр Александра Богучарская. Второй фильм в рамках показа «Кино молодых», представила Татьяна Ложникова. Режиссер из Омской области в своей работе рассказала о жизни простого сельского фельдшера в киноистории «Фельдшер в отпуске».

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«Осенние премьеры российского кино» завершаются художественным фильмом » Хитровка. Знак четырёх». Режиссёр Карен Шахназаров.

С участниками Форума Карен Шахназаров пообщался по телефону на громкой связи. Это было неожиданным для зала, журналисты поприветствовали аплодисментами режиссёра, а он рассказал, что снял достаточно лёгкое кино.

Форум современной журналистики «Вся Россия – 2023» (12+) проходит в Сочи с 19 по 23 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.