«Русь православная»: в Доме журналиста открывается выставка Дины Ковалевой

4 октября в Доме журналиста состоится открытие персональной выставки художницы Дины Ковалевой «Русь православная».

Начало мероприятия — в 12.00.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Дина Ковалева – член творческих союзов: «Союза художников России», «Евразийского Художественного Союза», участник международных и всероссийских выставок, пленэров и проектов. Окончила Педагогический колледж, отделение декоративно-прикладного искусства (1997) и Самарский Государственный Педагогический Университет, отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства (2002).

Выставка «Русь православная» посвящена русским городам, она является частью проекта «Русская Антлантида». Художница представит зрителю около 30 полотен живописных работ, выполненных за последние пять лет в различных городах России. В центре внимания художницы духовных обителей Ростова Великого, Нерехты, Славянска-на-Кубани, станиц Красноярского края, храмы Самарской губернии.

Проект «Русская Атлантида» является примером того, как могут успешно решаться вопросы сотрудничества церкви и общества в духовно-просветительской сфере через изобразительное искусство. Проектом охвачено более 50 монастырей и церковных приходов — от Балтики до Байкала, практически во всех городах Золотого Кольца, а также на Кубани, Новороссии и в Крыму. За прошедшее десятилетие проведено 120 десятидневных пленэров. В проекте были заняты более тысячи участников из 24 стран мира и 155 городов России.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России, т. 8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72; spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru