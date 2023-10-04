«Русь православная» на картинах Дины Ковалевой

4 октября в Доме журналиста открылась выставка Дины Ковалевой «Русь православная». Выставка состоялась благодаря уникальному проекту «Русская Атлантида» и посвящена старинным русским городам.

Дина Ковалева – член творческих союзов: «Союза художников России», «Евразийского Художественного Союза», участник международных и всероссийских выставок, пленэров и проектов. Окончила Педагогический колледж, отделение декоративно-прикладного искусства (1997) и Самарский Государственный Педагогический Университет, отделение изобразительного и декоративно-прикладного искусства (2002).

Художница представила зрителю около 30 полотен живописных работ, выполненных за последние пять лет в различных городах России. В центре внимания художницы – постепенно уходящая от нас в прошлое красота старинных русских городов: Ростова Великого, Нерехты, Славянска-на-Кубани, станиц Красноярского края, Самарской губернии.

Работы, представленные на выставке, появились, благодаря проекту «Русская Атлантида», организованному художниками-энтузиастами совместно с Русской Православной Церковью. На сегодня проект «Русская Атлантида» является единственным в стране примером того, как в весьма масштабных формах на протяжении многих лет могут успешно решаться вопросы сотрудничества церкви и общества в духовно-просветительской сфере через изобразительное искусство. Проектом охвачено более 50 монастырей и церковных приходов — от Балтики до Байкала, практически во всех городах Золотого Кольца, а также на Кубани, Новороссии и в Крыму. За прошедшее десятилетие проведено 120 десятидневных пленэров. В проекте были заняты более тысячи участников из 24 стран мира и 155 городов России. Несмотря на вероисповедание и национальность, художникам в целях создания творческих работ предоставилась уникальная возможность доступа в сферы, закрытые для обывателей .

Частичку «Русской Атлантиды» и настроения этих благодатных мест Дина Ковалева привезла в Самару. На выставке в Доме журналиста вы можете увидеть пейзажи, сделанные в рамках проекта, а также несколько самарских работ художницы. Выставка организована при поддержке Самарского отделения Союза журналистов России.

Выставка работает по будням до 27 октября. Вход свободный. Время работы с 10.00 до 17.30. Адрес: Самара, Самарская, 179, Дом журналиста.

Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России 8(846)332-68–39, 332-02-72