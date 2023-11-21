Поздравляем ГТРК «Самара» с заслуженной победой!

ТЭФИ-РЕГИОН 2023: В номинации «Программы для детей» лучшей признана программа ГТРК «Самара» «УРА, КАНИКУЛЫ!»

В 2023 году на участие в конкурсе «ТЭФИ Регион» поступило 548 работ от 138 телекомпаний. Конкурс проводится по 18 номинациям. Лучшие телевизионные работы выбирали в Волгограде.

Среди программ, которые были удостоены признания авторитетного жюри, — «Ура, каникулы!». Это детская программа ГТРК «Самара». Подрастающее поколение делится со сверстниками важной информацией – где и как школьнику подработать и сколько при этом заработать.

«Вместе с нашими юнкорами из легендарной телестудии «Товарищ» мы задумывали эту программу как эксперимент. И он, как видите, оказался удачным, завоевав сердца не только самих школьников, но и мэтров российского ТВ», — рассказала директор ГТРК «Самара» Елена Крылова.

ГТРК «Самара» за проект с участием детей поучает бронзовый «Орфей» не впервые. В 2019 году в номинации «Телевизионный художественный фильм/ сериал» жюри отдало первое место в номинации молодежному телесериалу «Все по-честному» — проекту, который создавался не просто для подростков, но и вместе с ними. Совпадение, но тогда финал тоже проходил в Волгограде.

Яркие, творческие дети покорили членов жюри. И вот итог – высочайшая награда в области телевидения. Статуэтка бронзового Орфея едет в Самару, обогнавшую в этой номинации две столицы — Москву и Санкт-Петербург.

Это уже девятый по счету бронзовый Орфей телерадиокомпании!