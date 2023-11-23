Вышел в свет 19-й номер «Свежей газеты. Культуры»

Сегодня, 23 ноября, вышел в свет новый номер «Свежей газеты. Культуры».

Читайте в номере:

— «Есть ли границы у творческого прочтения классики?»

— «Леди Голос — Мариам».

— «Страшное — не всегда страшно, чужой — не значит плохой, пыль — это не синяки!»

— «Герои не те, кем кажутся».

— «Прощай, хороший день! И доброго дня!»

— «В пылу дискуссии».

— «Раз мне дали играть то, что я хочу, в других театрах, я решил построить себе свой» — интервью с Денисом Бокурадзе.

….

Эти и другие публикации в «Свежей газете. Культуре» — № 19 (264) от 23 ноября 2023 года.

Скачать электронную версию номера можно по ссылке

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