Конкурс «Самарский взгляд — Россия»: шорт-лист работ, прошедших в полуфинал

Жюри конкурса «Самарский взгляд — Россия» отпределило полуфиналистов конкурса. В шорт-лист вошло 179 работ. Из них на выставке «Самарский взгляд — Россия» будет представлено 126 работ.

Напомним, что в конкурсе фотографий «Самарский взгляд — Россия» приняло участие пордяка 350 человек, прислано более 4500 фотографий. 22 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной унивесральной научной библиотеки (г..Самара, пр-т Ленина, 14-а) состоится открытие выставки и будут объявлены имена призеров и победителей. Начало мепроприятия в 18.00. Вход свободный. Приглашаем всех желающих!

Конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия»

шорт-лист работ, прошедших в полуфинал

Номинация «Другая реальность» Давыдов Дмитрий, одиночная фотография «Цифровые сны» Егоров Игорь, одиночная фотография «Счастливое детство» Завьялов Александр, серия «Контактный зоопарк» Завьялов Александр, одиночная фотография «Задумался» Завьялов Александр, одиночная фотография «Ночью в парке» Завьялов Александр, одиночная фотография «Отражение» Завьялов Александр, одиночная фотография «Переплетенье лиц и рук» Завьялов Александр, одиночная фотография «Казённые сапоги» Завьялов Александр, одиночная фотография «Птица-неизвестность» Завьялова Мария, серия «Свободное пространство» Зорин Михаил, одиночная фотография «Не вырваться» Зубов Сергей, серия «Новый Завет» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Возвращение» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Гнездо» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Гранат» Кириллов Виктор, одиночная фотография «Домой» Кормилицина Кристина, серия «Вхождение в мир» Куприянов Павел, серия «О чем молчат рыбы?» Ларионов Андрей Александрович, одиночная фотография «Жажда иного» Оленина Екатерина, серия «Унеси мои печали» Порошина Анна, серия «Полиэтиленовые облака» Притиск Юрий, одиночная фотография «После пожаров. Обезьяны» Притиск Юрий, серия «Эфереальность» Тарасова Светлана, серия «Индия моя» Тойгильдина Татьяна, серия «История о мальчике, который мечтал стать коверным» Фашаян Жанна, серия «Назад в будущее» Федотов Антон, серия «Мортификация» Фомина Елена, одиночная фотография «Моно» Шелунцов Павел, серия «Хореография вольт» Шульгина Наталья, серия «Когда приходит тот, у кого нет спины» Щурова Алиса, одиночная фотография «Эктомия»

Номинация «Повседневная жизнь» Белова Александра, серия «Школьные будни» Бычкова Александра, одиночная фотография «Наедине» Волков Павел, серия «Цвет холода» Голубев Евгений, одиночная фотография «Переславский мотив Кошки» Желтов Денис, одиночная фотография «Задумавшийся» Замятниа Пелагея, одиночная фотография «Юра. Тверская область» Коноплёва Людмила, одиночная фотография «Классная рыбалка» Курилов Владимир, одиночная фотография «Утро» Мадияров Вадим, одиночная фотография «Желание ЖИТЬ» Макарова Анастасия, одиночная фотография из серии «Буллинг» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Не их герои» Петров Михаил, одиночная фотография «На двух берегах» Питалев Илья, одиночная фотография «Ожидание» Рамазанов Николай, одиночная фотография «Кокетка» Савельев Андрей, одиночная фотография «Старость» Тарасова Светлана, серия «Мир души» Трубникова Юлия, одиночная фотография «Молитва» Хапина Софья, серия «На холмах Грузии лежит ночная мгла» Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Нина» Шинкевич Наталия, серия «У моря»

Номинация «Стрит-фото» Кочев Роман, одиночная фотография «GOLD» Астапкович Владимир, одиночная фотография «Муравей и муравейники» Березкин Виктор, серия «Динамика ритмов мегаполиса» Биятов Евгений, одиночная фотография «Жара» Гайдук Евгений, одиночная фотография «Прогулка» Гонтаренко Елена, одиночная фотография «На своей волне» Демидова Елена, одиночная фотография «Геометрия пляжа» Евдокимов Игорь «Дворы Васильевского острова» Желтов Денис, одиночная фотография «Скрипачи» Ким Олеся, одиночная фотография «Красный Стул» Кохманова Наталья, одиночная фотография «Начало» Курилов Владимир, одиночная фотография «Променад» Морозова Юлия, одиночная фотография «Летаю, значит, расту» Наумов Роман, одиночная фотография «Волжский минимализм» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Под мостом» Петров Михаил, одиночная фотография «Коридор» Субач Геннадий, одиночная фотография «Мужчины и женщины» Сухоруков Алексей, одиночная фотография «Сельская дорога» Тарасенков Александр, одиночная фотография «Среда обитания» Тихановский Илья, одиночная фотография «Колледж» Фролов Георгий, одиночная фотография «Отойди» Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Пассажиры» Чудинова Елизавета, серия «Остров — мой дом» Ясюченя Елизавета, одиночная фотография «Небоскребы»

Номинация «Герои нашего времени» Майшев Алексей, одиночная фотография «Званием Героя Российской Федерации посмертно…» Горшкова Наталья, серия «Счастье вопреки» Белкин, серия «Горячее сердце» Кормилицина Кристина, серия «Родная Земля под ногами» Михальчевский Константин, серия «Работа МОСН в зоне СВО» Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Хранительницы» Подгурченко Виталий, одиночная фотография «Урок русского языка» Верещагин Евгений, серия «Гитарных дел мастер» Маслова Елена, серия «Ветераны» Мишина Екатерина, одиночная фотография «Алевтина Михайловна» Христова Екатерина, одиночная фотография «В мастерской у скульптора» Лебедева Светлана, серия «Безликие герои» Данилкин Роман, одиночная фотография «Как в боевике» Мадияров Вадим, одиночная фотография «В буровой» Биятов Евгений, серия «Ученье свет» Часовитин Дмитрий, серия «Матвей» Тихонова Пелагия, одиночная фотография «Вечер» Могилевцева Дарья, одиночная фотография «Четыре поколения»

Номинация «Природа» Астапкович Владимир, одиночная фотография «Песнь севера» Баранов Олег, одиночная фотография «Аист в тумане» Баранов Олег, одиночная фотография «Утро на сельском пруду» Голубев Евгений, одиночная фотография «Таинственное утро» Горелов Кирилл, одиночная фотография «Падение» Горелов Кирилл, одиночная фотография «Переполох в дружной семье» Горелов Кирилл, серия «Полет между жизнью и смертью» Жабский Игорь, одиночная фотография «В бухте Лапласа» Закаляпин Денис, одиночная фотография «Вулканы Камчатки» Закаляпин Денис, одиночная фотография «На привале» Закаляпин Денис, одиночная фотография «Стражи Юрмы» Иванов Владимир, одиночная фотография «Лебединое озеро» Карпов Артём, одиночная фотография «Сеанс гипноза» Карпов Артем, одиночная фотография «Под теплым пледом» Ким Олеся, одиночная фотография «Летний ураган» Коржуков Артем одиночная фотография «Под белой пеленой» Могилевцева Дарья, одиночная фотография «Птенцы» Мурашева Ольга, одиночная фотография «Хрустальный мир» Неумоин Дмитрий, одиночная фотография «Брачный период» Притиск Юрий, одиночная фотография «Новое начало» Проворченко Егор, одиночная фотография «Маленький космос» Рубинчик Владимир, одиночная фотография «Медитация на закате. Пищуха. Сайлюгемский национальный парк» Степанова Александра, одиночная фотография «Потягушки» Тучин Константин, одиночная фотография «Белохвостый орлан» Фадеева Марина, одиночная фотография «Радуга в горах» Федотов Антон, серия «Белая тишина» Шинкевич Наталия, одиночная фотография «В плену» Шинкевич Наталия, одиночная фотография «На посадку» Шинкевич Наталия, одиночная фотография «После дождя» Шульгина Наталья, серия «Ледяной плен»

Номинация «Спорт» Астапкович Владимир, одиночная фотография «Полет Икара» Белкин Алексей, серия «Вопреки» Березкин Виктор, серия «Десять ярдов» Богодвид Максим, одиночная фотография «Кольца» Виталий Подгурченко, одиночная фотография «Горнолыжник» Голованов Андрей, одиночная фотография «Вес не взят» Голованов Андрей, одиночная фотография «Вихрь» Голованов Андрей, одиночная фотография «Кармен на воде» Голованов Андрей, одиночная фотография «Пляжный футбол» ГоловановАндрей, одиночная фотография «Синхронные прыжки» Зернова Вера, одиночная фотография «Взмах крыльев» Зернова Вера, одиночная фотография «Сияние глубины» Кормилицына Кристина, одиночная фотография «На дистанции» Курилов Владимир одиночная фотография «Этюд с кошкой» Макеев Иван, серия «Через болота к пьедесталу» Новиков Сергей одиночная фотография «Полет» Пантюшин Александр, одиночная фотография «Аквакосмос» Песня Владимир одиночная фотография «Затяжной прыжок» Песня Владимир одиночная фотография «Пружина атаки» Песня Владимир одиночная фотография «Французский поцелуй» Песня Владимир, одиночная фотография «Всего лишь бронза» Песня Владимир, серия «Иероглифы на льду» Трубникова Юлия, одиночная фотография «Не отдам!» Трубникова Юлия, серия «Мяч с мужским характером» Филиппов Евгений одиночная фотография «Финальный свисток» Филиппов Евгений, одиночная фотография «Индивидуальная гонка»