Конкурс «Самарский взгляд — Россия»: шорт-лист работ, прошедших в полуфинал

Жюри конкурса «Самарский взгляд — Россия» отпределило полуфиналистов конкурса. В шорт-лист вошло 179 работ. Из них на выставке «Самарский взгляд — Россия» будет представлено 126 работ.
Напомним, что в конкурсе фотографий «Самарский взгляд — Россия» приняло участие пордяка 350 человек, прислано более 4500 фотографий. 22 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной унивесральной научной библиотеки (г..Самара, пр-т Ленина, 14-а) состоится открытие выставки и будут объявлены имена призеров и победителей. Начало мепроприятия в 18.00. Вход свободный. Приглашаем всех желающих!
Конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия»
шорт-лист работ, прошедших в полуфинал
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Номинация «Другая реальность»
|Давыдов Дмитрий, одиночная фотография «Цифровые сны»
|Егоров Игорь, одиночная фотография «Счастливое детство»
|Завьялов Александр, серия «Контактный зоопарк»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Задумался»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Ночью в парке»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Отражение»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Переплетенье лиц и рук»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Казённые сапоги»
|Завьялов Александр, одиночная фотография «Птица-неизвестность»
|Завьялова Мария, серия «Свободное пространство»
|Зорин Михаил, одиночная фотография «Не вырваться»
|Зубов Сергей, серия «Новый Завет»
|Кириллов Виктор, одиночная фотография «Возвращение»
|Кириллов Виктор, одиночная фотография «Гнездо»
|Кириллов Виктор, одиночная фотография «Гранат»
|Кириллов Виктор, одиночная фотография «Домой»
|Кормилицина Кристина, серия «Вхождение в мир»
|Куприянов Павел, серия «О чем молчат рыбы?»
|Ларионов Андрей Александрович, одиночная фотография «Жажда иного»
|Оленина Екатерина, серия «Унеси мои печали»
|Порошина Анна, серия «Полиэтиленовые облака»
|Притиск Юрий, одиночная фотография «После пожаров. Обезьяны»
|Притиск Юрий, серия «Эфереальность»
|Тарасова Светлана, серия «Индия моя»
|Тойгильдина Татьяна, серия «История о мальчике, который мечтал стать коверным»
|Фашаян Жанна, серия «Назад в будущее»
|Федотов Антон, серия «Мортификация»
|Фомина Елена, одиночная фотография «Моно»
|Шелунцов Павел, серия «Хореография вольт»
|Шульгина Наталья, серия «Когда приходит тот, у кого нет спины»
|Щурова Алиса, одиночная фотография «Эктомия»
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Номинация «Повседневная жизнь»
|Белова Александра, серия «Школьные будни»
|Бычкова Александра, одиночная фотография «Наедине»
|Волков Павел, серия «Цвет холода»
|Голубев Евгений, одиночная фотография «Переславский мотив Кошки»
|Желтов Денис, одиночная фотография «Задумавшийся»
|Замятниа Пелагея, одиночная фотография «Юра. Тверская область»
|Коноплёва Людмила, одиночная фотография «Классная рыбалка»
|Курилов Владимир, одиночная фотография «Утро»
|Мадияров Вадим, одиночная фотография «Желание ЖИТЬ»
|Макарова Анастасия, одиночная фотография из серии «Буллинг»
|Пантюшин Александр, одиночная фотография «Не их герои»
|Петров Михаил, одиночная фотография «На двух берегах»
|Питалев Илья, одиночная фотография «Ожидание»
|Рамазанов Николай, одиночная фотография «Кокетка»
|Савельев Андрей, одиночная фотография «Старость»
|Тарасова Светлана, серия «Мир души»
|Трубникова Юлия, одиночная фотография «Молитва»
|Хапина Софья, серия «На холмах Грузии лежит ночная мгла»
|Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Нина»
|Шинкевич Наталия, серия «У моря»
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Номинация «Стрит-фото»
|Кочев Роман, одиночная фотография «GOLD»
|Астапкович Владимир, одиночная фотография «Муравей и муравейники»
|Березкин Виктор, серия «Динамика ритмов мегаполиса»
|Биятов Евгений, одиночная фотография «Жара»
|Гайдук Евгений, одиночная фотография «Прогулка»
|Гонтаренко Елена, одиночная фотография «На своей волне»
|Демидова Елена, одиночная фотография «Геометрия пляжа»
|Евдокимов Игорь «Дворы Васильевского острова»
|Желтов Денис, одиночная фотография «Скрипачи»
|Ким Олеся, одиночная фотография «Красный Стул»
|Кохманова Наталья, одиночная фотография «Начало»
|Курилов Владимир, одиночная фотография «Променад»
|Морозова Юлия, одиночная фотография «Летаю, значит, расту»
|Наумов Роман, одиночная фотография «Волжский минимализм»
|Пантюшин Александр, одиночная фотография «Под мостом»
|Петров Михаил, одиночная фотография «Коридор»
|Субач Геннадий, одиночная фотография «Мужчины и женщины»
|Сухоруков Алексей, одиночная фотография «Сельская дорога»
|Тарасенков Александр, одиночная фотография «Среда обитания»
|Тихановский Илья, одиночная фотография «Колледж»
|Фролов Георгий, одиночная фотография «Отойди»
|Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Пассажиры»
|Чудинова Елизавета, серия «Остров — мой дом»
|Ясюченя Елизавета, одиночная фотография «Небоскребы»
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Номинация «Герои нашего времени»
|Майшев Алексей, одиночная фотография «Званием Героя Российской Федерации посмертно…»
|Горшкова Наталья, серия «Счастье вопреки»
|Белкин, серия «Горячее сердце»
|Кормилицина Кристина, серия «Родная Земля под ногами»
|Михальчевский Константин, серия «Работа МОСН в зоне СВО»
|Часовитин Дмитрий, одиночная фотография «Хранительницы»
|Подгурченко Виталий, одиночная фотография «Урок русского языка»
|Верещагин Евгений, серия «Гитарных дел мастер»
|Маслова Елена, серия «Ветераны»
|Мишина Екатерина, одиночная фотография «Алевтина Михайловна»
|Христова Екатерина, одиночная фотография «В мастерской у скульптора»
|Лебедева Светлана, серия «Безликие герои»
|Данилкин Роман, одиночная фотография «Как в боевике»
|Мадияров Вадим, одиночная фотография «В буровой»
|Биятов Евгений, серия «Ученье свет»
|Часовитин Дмитрий, серия «Матвей»
|Тихонова Пелагия, одиночная фотография «Вечер»
|Могилевцева Дарья, одиночная фотография «Четыре поколения»
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Номинация «Природа»
|Астапкович Владимир, одиночная фотография «Песнь севера»
|Баранов Олег, одиночная фотография «Аист в тумане»
|Баранов Олег, одиночная фотография «Утро на сельском пруду»
|Голубев Евгений, одиночная фотография «Таинственное утро»
|Горелов Кирилл, одиночная фотография «Падение»
|Горелов Кирилл, одиночная фотография «Переполох в дружной семье»
|Горелов Кирилл, серия «Полет между жизнью и смертью»
|Жабский Игорь, одиночная фотография «В бухте Лапласа»
|Закаляпин Денис, одиночная фотография «Вулканы Камчатки»
|Закаляпин Денис, одиночная фотография «На привале»
|Закаляпин Денис, одиночная фотография «Стражи Юрмы»
|Иванов Владимир, одиночная фотография «Лебединое озеро»
|Карпов Артём, одиночная фотография «Сеанс гипноза»
|Карпов Артем, одиночная фотография «Под теплым пледом»
|Ким Олеся, одиночная фотография «Летний ураган»
|Коржуков Артем одиночная фотография «Под белой пеленой»
|Могилевцева Дарья, одиночная фотография «Птенцы»
|Мурашева Ольга, одиночная фотография «Хрустальный мир»
|Неумоин Дмитрий, одиночная фотография «Брачный период»
|Притиск Юрий, одиночная фотография «Новое начало»
|Проворченко Егор, одиночная фотография «Маленький космос»
|Рубинчик Владимир, одиночная фотография «Медитация на закате. Пищуха. Сайлюгемский национальный парк»
|Степанова Александра, одиночная фотография «Потягушки»
|Тучин Константин, одиночная фотография «Белохвостый орлан»
|Фадеева Марина, одиночная фотография «Радуга в горах»
|Федотов Антон, серия «Белая тишина»
|Шинкевич Наталия, одиночная фотография «В плену»
|Шинкевич Наталия, одиночная фотография «На посадку»
|Шинкевич Наталия, одиночная фотография «После дождя»
|Шульгина Наталья, серия «Ледяной плен»
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Номинация «Спорт»
|Астапкович Владимир, одиночная фотография «Полет Икара»
|Белкин Алексей, серия «Вопреки»
|Березкин Виктор, серия «Десять ярдов»
|Богодвид Максим, одиночная фотография «Кольца»
|Виталий Подгурченко, одиночная фотография «Горнолыжник»
|Голованов Андрей, одиночная фотография «Вес не взят»
|Голованов Андрей, одиночная фотография «Вихрь»
|Голованов Андрей, одиночная фотография «Кармен на воде»
|Голованов Андрей, одиночная фотография «Пляжный футбол»
|ГоловановАндрей, одиночная фотография «Синхронные прыжки»
|Зернова Вера, одиночная фотография «Взмах крыльев»
|Зернова Вера, одиночная фотография «Сияние глубины»
|Кормилицына Кристина, одиночная фотография «На дистанции»
|Курилов Владимир одиночная фотография «Этюд с кошкой»
|Макеев Иван, серия «Через болота к пьедесталу»
|Новиков Сергей одиночная фотография «Полет»
|Пантюшин Александр, одиночная фотография «Аквакосмос»
|Песня Владимир одиночная фотография «Затяжной прыжок»
|Песня Владимир одиночная фотография «Пружина атаки»
|Песня Владимир одиночная фотография «Французский поцелуй»
|Песня Владимир, одиночная фотография «Всего лишь бронза»
|Песня Владимир, серия «Иероглифы на льду»
|Трубникова Юлия, одиночная фотография «Не отдам!»
|Трубникова Юлия, серия «Мяч с мужским характером»
|Филиппов Евгений одиночная фотография «Финальный свисток»
|Филиппов Евгений, одиночная фотография «Индивидуальная гонка»
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Номинация «События»
|Белкин Алексей одиночная фотография «Русская весна в одиночной камере»
|Белкин Алексей, серия «Война за жизнь»
|Биятов Евгений, одиночная фотография «Штурм Бахмута»
|Богодвид Максим, одиночная фотография «Луна»
|Борисова Наталья, серия «Земля безмолвия – ожидание чуда»
|Войнов Дмитрий, одиночная фотография «Жатва» (1)
|Войнов Дмитрий, одиночная фотография «Жатва» (2)
|Войнов Дмитрий, одиночная фотография «К победе»
|Волков Павел, одиночная фотография «Луганск под обстрелом»
|Волков Павел, одиночная фотография «Местный житель в Рубежном»
|Волков Павел, одиночная фотография «Последний житель Светличного»
|Волков Павел, серия «Обстрел Рубежного»
|Волков Павел, серия «Реквием»
|Жинкина Майя, одиночная фотография «В ожидании Ассоли»
|Жинкина Майя, одиночная фотография «Merry Cristmas»
|Кретов Алексанр, серия «Скульптор»
|Маковеева Светлана, одиночная фотография «Парад Памяти»
|Маковеева Светлана, серия «Красоту не спрячешь под фуфайкой»
|Михальчевский Константин, серия «Эвакуация из Мариуполя»
|Песня Владимир, серия «Зимний фестиваль в Сочи»
|Смирнов Алексей, одиночная фотография «Фестиваль уличных театров»
|Тихановский Илья, серия «Breakdance — в мечтах об олимпиаде»
|Ткаченко Дмитрий, одиночная фотография «Литургия»
|Файзуллова Лилия, одиночная фотография «За кулисами»
|Филиппов Евгений, серия «Жажда футбола»
|Фомина Елена, серия «Будьте моей женой!»
|Чадаев Дмитрий, серия «Грушинскому фестивалю 50 лет»
|Чудинова Елизавета, серия «Вынужденный матриархат»
|Эльдаров Мурат, одиночная фотография «Победитель»
|Эльдаров Мурат, одиночная фотография «Пятничный намаз»