13 декабря в Домжуре откроются «Краски волжских берегов»

В Самаре, в Доме журналиста, 13 декабря состоится открытие выставки «Краски волжских берегов». На выставке будут представлены этюды самарских художников, написанные во время пленеров летом и осенью этого года.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Начало мероприятия – 12.00.



Организаторы мероприятия:

Самарское областное отделение Союза журналистов России;

Самарское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»;

Историко-краеведческий музей имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области.

Авторы картин – Игорь Петрович Доний, Светлана Геннадьевна Кузина, Николай Георгиевич Кикин, Александр Викторович Тумпуров, Сергей Георгиевич Вакуленко, Татьяна Александровна Чернышова, Василий Анатольевич Ничипорук, Ольга Владимировна Гудкова, Ирина Викторовна Бухарина – самобытные самарские художники, профессионалы высокого уровня, участники фестивалей-пленэров «Курумоч в красках лета» и «Рождествено в красках осени» 2023 года.

Проведение фестивалей-пленэров в Волжском районе – проект Историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области, реализуемый сотрудниками музея совместно с Самарским региональным отделением ВТОО «Союз художников России» и культурным сообществом Волжского района и Самарской области. Официальную поддержку проекту оказывает Администрация Волжского района Самаркой области.

В открытии выставки «Краски волжских берегов» 13 декабря примут участие директор историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Елена Гундорина, председатель Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» Дмитрий Мантров, художники, представители творческих союзов Самарской области.

Выставка «Краски волжских берегов» будет работать с 13 декабря 2023 года по 30 января 2024 года.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Для аккредитации СМИ необходимо подать заявку, указав название СМИ, Ф.И.О., должность, телефоны контакта, электронную почту. Заявку отправлять на адрес: spress@samtelecom.ru .

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России: 8(846) 332-68-39; spress@samtelecom.ru

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Дополнительная информация по телефону 8927701795 (Елена Александровна Гундорина, директор историко-краеведческого музея имени А. В. Юшкина Волжского района Самарской области).