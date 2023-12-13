Областная творческая премия имени Бориса Александровича Кожина

15 декабря в Самарском Доме кино, расположенном по адресу ул. Куйбышева, д. 96, состоится церемония награждения победителей конкурса на соискание Областной творческой премии имени Бориса Александровича Кожина. Начало мероприятия в 17:30.

Приглашаем Вас!

Весной этого года книготорговая компания «Метида» и Областная универсальная научная библиотека объявили об учреждении ежегодной Премии имени известного самарского кинодраматурга, журналиста, краеведа, многолетнего главного редактора Куйбышевской студии кинохроники Бориса Александровича Кожина.

Информационную поддержку конкурсу оказывает Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Наследие, оставленное нам Борисом Александровичем, бесценно. И это не только архив талантливой кинодокументалистики и интереснейшие рассказы о самарцах. Вокруг Кожина неизменно формировалась атмосфера неискоренимого позитива, любви к Самарскому краю и его обитателям, он придавал жизни вкус и смысл, генерируя поле созидания и творчества.

То, что делал Борис Александрович, нельзя предавать забвению, но задача настоящей Премии – не только увековечить память. Она призвана стимулировать создание творческих работ в области литературы и журналистики, рассказывающих о жителях Самарской области, внесших и/или продолжающих вносить вклад в развитие региона, и, таким образом, приумножить то, что удалось сделать нашему замечательному земляку.

В течение нескольких месяцев Оргкомитет и Жюри конкурса на Премию им. Б.А. Кожина принимали и отбирали работы авторов, и вот, наконец, наступил момент, чтобы назвать победителей.

Приглашаем вас на финальную церемонию награждения.

Вход свободный!