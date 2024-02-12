Прими участие в V Международном конкурсе молодёжных СМИ «Мы — будущее России!»

Идет сбор заявок на участие в V Международном конкурсе молодёжных СМИ «Мы — будущее России!»

Конкурс проводится Академией Святителя Алексия, ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» и Тольяттинской классической гимназией при поддержке Самарского областного отделения Союза журналистов России, ГТРК «САМАРА», телерадиокомпании «Губерния», ООО «ЛАДА-МЕДИА» и ГАУ СО «Самарское областное вещательное агентство».

Номинации:

«Помощь от чистого сердца. #МыВместе».

«Воспитание молодежи через разные виды искусства. Отечественная культура – образ настоящего».

«История и традиции родного края: полное погружение».

Заявки принимаются организационным комитетом конкурса на электронную почту konckurs.smi@yandex.ru с темой письма «Заявка на конкурс» до 28 февраля 2024 года включительно. Позднее этого срока заявки приниматься не будут.

Подробности по ссылке: https://vk.com/public201115098.