«Нам нужна одна победа!»

В Доме журналиста прошла презентация нового патриотического фестиваля бардовской песни «Za Победу» в поддержку специальной военной операции. Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Общероссийская общественная организация «Союз десантников России»; Самарское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России».



Спикерами пресс-конференции выступили:

– Фетисов Александр Борисович, врио заместителя председателя Правительства Самарской области;

– Калинкин Михаил Михайлович – советский и российский автор-исполнитель, полковник запаса, первый руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, лауреат Грушинского фестиваля 2003 года, организатор патриотических концертов в зоне СВО (г. Москва);

– Дегтев Алексей Петрович – председатель Думы г. о. Самара, координатор партийного проекта «Культура малой родины» по Самарской области;

– Халитов Алексей Рамильевич – поэт, музыкант, автор-исполнитель, руководитель военно-патриотической сцены «Победа» Грушинского фестиваля, подполковник в отставке, лауреат международных конкурсов и фестивалей авторской песни, участник волонтерских миссий на Донбасс в зону СВО (г. Самара);

– Маливанчук Артур Станиславович – председатель президиума Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», полковник внутренней службы, член Правления Самарского областного отделения Союза журналистов России.

В числе гостей встречи были авторы-исполнители бардовской песни (участники фестиваля): Михаил Михайлов (г. Москва); Сергей Кузнецов (г. Москва); Дмитрий Юрков (г. Москва), Михаил Стрельцов (г. Самара); Михаил Чудаков (г. Самара); Евгений Сидоров (г. Тольятти); Павел Юдин (г. Нижний Новгород).

Фестиваль бардовской песни «Za Победу» проходит в Самаре с 9 по 23 февраля. Организаторы Фестиваля: Общероссийская общественная организация «Союз десантников России»; Самарское отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России» (Офицеры Самарской области); Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина. Фестиваль проходит при поддержке Правительства Самарской области, Думы городского округа Самара, филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области, а также при участии Самарского регионального отделения Российского общества «ЗНАНИЕ».

Основные задачи Фестиваля – демонстрация народной поддержки защиты Вооруженными силами России интересов государства и новых территорий РФ, а также — патриотическое воспитание молодежи.

Организаторы рассказали о программе фестиваля и артистах, приглашенных на фестиваль. Фестиваль объединяет самодеятельных исполнителей из Москвы, Самары, Нижнего-Новгорода и Санкт-Петербурга. На протяжении двух недель на 20-ти площадках Самарской области будут проходить концерты коллективов литературно-музыкального проекта «Едем на Донбасс!», военно-патриотического проекта «Победа» клуба Валерия Грушина, самарских патриотических клубов. Завершится фестиваль гала-концертом 23 февраля.

10-го февраля в 18-00 состоится Гала-концерт в концертном зале Универ Студии по адресу Молодогвардейская, 151, вход со стороны Студенческого переулка. Вход бесплатный, по приглашениям. Приглашаются все желающие. За приглашениями обращаться к Алексею Халитову +7-927-003-13-38.

Программа

Патриотического фестиваля бардовской песни

«Zа Победу»

09 февраля 2024 года

14.00 — Выступление в 426-ом военном госпитале (г. Самара, ул. Невская, 2)

14.00 — Выступление в ГУ МВД России по Самарской области (г. Самара, ул. Соколова, 34)

14-00 – Выступление в Самарском медицинском колледже им. Ляпиной (г. Самара,

ул. Полевая, 80)

19.30 — Выступление в Военном санатории Волга (г. Самара, 7-я просека)

10 февраля 2024 года

11-00 – Выступление в музее ГБОУ СОШ «Образовательный центр «Южный город», посвященном патриотическому воспитанию учащихся и СВО в рамках «Медиафорума» (Самарская область, муниципальный район Волжский,

п. Придорожный, микрорайон «Южный город», Николаевский проспект, 50)

11-00 — Выступление в клубе 15-ой Александрийской бригады (пгт. Рощинский)

11-00 – Выступление в МБО Школа №26 (г. Самара, 5-я просека, 91А)

15.00 — Пресс-конференция в Доме журналиста (г. Самара, ул. Самарская, 179а)

18.00 — Выступление в концертном зале «Универ Студия» (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 151)

14 февраля 2024

15-00 – Выступление в Отделении социального фонда по Самарской области (г. Самара, ул. Садовая, 175)

16 февраля 2024

14-00 – Выступление в Культурно-досуговом центре «Тандем» (с. Дубовый Умет, ул. Советская, 11)

19 февраля 2024

14-00 Выступление в ДКиТ «Автоград» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, 8)

20 февраля 2024

13-00 – Выступление в Культурном центре Самарского государственного технического университета (г. Самара, ул. Первомайская, 18)

21 февраля 2024 года

13-00 – Выступление в Самарском колледже сервисных технологий (г. Самара, ул. Галактионовская, 37)

22 февраля 2024 года

13-00 – Выступление в Самарском кадетском корпусе МВД России (г. Самара, ул. академика Н.Д.Кузнецова, 32)

23 февраля 2024 года

14-00 – Гала-концерт

19-00 — концерт в СКО «Соцкульбыт-АвтоВАЗ», пгт. Прибрежный.