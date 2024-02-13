В «Школе редакторов» обсудили особенности современного медиапотребления

В Самарской области начала работу «Школа редакторов». Первая медисессия состоялась 9 февраля в г. Новокуйбышевске.



Слушателями лекториев стали представители пресс-служб и средств массовой информации муниципальных образований губернии: Приволжского, Безенчукского, Хворостянского, Красноармейского, Кинельского, Пестравского, Волжского районов; городов: Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель.

Организаторы мероприятия: Департамент инфомрационной политики Администрации губернатора Самарской области и Самарское областноке отделение Союза журналистов России.

«Школа редакторов» представила обзор основных тематических линий 2024 года: об актуальной информационной повестке в СМИ муниципальных образований, о работе в соцсетях (тенденции, современные требования), о заключении контрактов, о работе с документами госконтракта, об особенностях работы с ЕИС.

На медиасессии прошел мастер-класс «Как снимать без камеры и штатива на телефон». Поделиться опытом, пообщаться с коллегами «ученики» «Школы редакторов» смогли в разделе сессии «Свободный микрофон». Спикерами и модераторами выступили работники Департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области и представители ведущих СМИ региона.

Спикер от областного Союза журналистов — Максим Ерёмин, главный редактор научно-популярного журнала «Технополис Поволжья», лауреат XXV конкурса «Золотое перо губернии» — представил раздел «Особенности современного медиапотребления: об эффективной работе с аудиторией, о современной журналистике».