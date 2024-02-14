28 февраля заканчивается приём заявок на премию “Золотое перо России”

В конце марта состоится церемония награждения высшей наградой за выдающиеся профессиональные заслуги в сфере медиа. Журналисты федеральных и региональных СМИ, медиаменеджеры, военные корреспонденты, научные журналисты, авторы книг и фотокорреспонденты получат награду Союза журналистов России.



В этом году секретариат СЖР принял решение провести открытую процедуру отбора кандидатов. Журналисты федеральных и региональных СМИ могут подать заявку в разных номинациях: «Золотое перо», «Профессиональное мастерство», «Медиаменеджер», «Легенда журналистики», «Фотокорреспондент», «Золотая полка», «За храбрость при исполнении служебного долга», «Научная журналистика».

Принимать решение о награждении самых достойных будут члены экспертного совета. В него вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и секретари СЖР. Список финалистов будет известен уже в середине марта, а награждение пройдёт в Москве.

Основные задачи премии: содействие обмену опытом и повышению профессионального уровня журналистов, содействие развитию уровня журналистики, укрепление сообщества журналистов, раскрытие новых талантов, создание и поддержка традиций в сфере СМИ.

Все подробности участия в 8 номинациях на официальном сайте премии «Золотое перо России» по ссылке.

Успейте подать заявку и заявите на всю страну о себе и Ваших результатах на журналистском поприще!