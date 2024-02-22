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Вышел третий (269) февральский номер «Свежей газеты. Культуры»

В третьем номере «Свежей газеты. Культуры» читайте о новом музыкальном фестивале на Самарской земле, презентация которого прошла в Самарском Доме журналиста, об открывшейся выставке Самарского фотообъединения Самарского областного Союза журналистов России и других культурных событиях региона.

269Также читайте в номере:

  • интервью с автором идеи фестиваля «Славянский дом» Светланой Хумарьян;
  • репортаж с «Поволжского книжного фестиваля» ;
  • «Известный и неизвестный Виктор Денисов»;
  • Капитолина Кокшенова: «О «Золотой маске», или О преодолении нигилизма»
  • «Путешествие в древность» — о новом музее в Самаре.
    Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».

Электронную версию газеты можно скачать по ссылке.