Вышел третий (269) февральский номер «Свежей газеты. Культуры»

В третьем номере «Свежей газеты. Культуры» читайте о новом музыкальном фестивале на Самарской земле, презентация которого прошла в Самарском Доме журналиста, об открывшейся выставке Самарского фотообъединения Самарского областного Союза журналистов России и других культурных событиях региона.
Также читайте в номере:
- интервью с автором идеи фестиваля «Славянский дом» Светланой Хумарьян;
- репортаж с «Поволжского книжного фестиваля» ;
- «Известный и неизвестный Виктор Денисов»;
- Капитолина Кокшенова: «О «Золотой маске», или О преодолении нигилизма»
- «Путешествие в древность» — о новом музее в Самаре.
Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».
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