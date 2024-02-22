Вышел третий (269) февральский номер «Свежей газеты. Культуры»

В третьем номере «Свежей газеты. Культуры» читайте о новом музыкальном фестивале на Самарской земле, презентация которого прошла в Самарском Доме журналиста, об открывшейся выставке Самарского фотообъединения Самарского областного Союза журналистов России и других культурных событиях региона.



Также читайте в номере:

интервью с автором идеи фестиваля «Славянский дом» Светланой Хумарьян;

репортаж с «Поволжского книжного фестиваля» ;

«Известный и неизвестный Виктор Денисов»;

Капитолина Кокшенова: «О «Золотой маске», или О преодолении нигилизма»

«Путешествие в древность» — о новом музее в Самаре.

Эти и другие темы в новом номере «Свежая газета. Культура».

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