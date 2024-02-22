Открылась выставка «Каждый охотник желает знать…»

В Самаре, в Историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка фотографий «Каждый охотник желает знать…», на которой представлен новый творческий проект Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Выставка «Каждый охотник желает знать…» организована Самарским областным отделением Союза журналистов России, Фотообъединением Союза журналистов в партнерстве с Историческим парком «Россия — моя история».

Авторы представленных работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России: Юрий Стрелец, Наталия Шинкевич, Владимир Привалов, Георгий Фролов, Владимир Курилов, Екатерина Афанасьева, Марина Кейлина, Елена Фомина, Надежда Раскина, Андрей Ларионов, Владимир Рубинчик, Вениамин Крайнов, Сергей Курочкин, Елена Демидова.

Авторы выставки, в названии которой используется известная детская считалочка, «играют» в цвет и включают в свою игру зрителя. Это некий эксперимент – что будет, если фотографии собрать не по жанрам и темам, а по спектральному принципу? Поэтому выставка делится на семь разделов, на семь основных цветов палитры.

Экспозиция отличается не только оригинальным цветовым решением, но и разнообразием жанров – здесь можно увидеть такие жанры как «Природа», «Макро», «Абстракция», «Стрит» (уличная фотография), «Портрет» и др.

Выставка приурочена к 15-летию Фотообъединения областного Союза журналистов. Фотообъединение – одно из направлений деятельности Самарского областного отделения Союза журналистов России. За 15-летнюю историю Фотообъединения было реализовано порядка 150 творческих социальных проектов, в числе которых коллективные и персональные выставки, фотоконкурсы, творческие встречи и мастер-классы, фото-пленеры.

«Фотообъединение – одно из интереснейших направлений работы Союза журналистов, площадка для творческих споров и креативных идей, объединившая фотографов и журналистов, профессиональных фоторепортеров и фотохудожников» – отмечает Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР. – И мы благодарны нашим фотографам за творчество и постоянный поиск».

Работы авторов выставки «Каждый охотник желает знать…»