Молодые журналисты, ваш шанс!

В Тольяттинском государственном университете начался приём заявок на участие в XV городском конкурсе юных журналистов «Тольятти – город молодых». Организаторы конкурса: Тольяттинский государственный университет, Самарское областное отделение Союза журналистов России, администрация г.о. Тольятти, дума г.о. Тольятти.



Работы принимаются до 1 марта 2024 года включительно.

Участвовать в конкурсе могут учащиеся средних классов, старшеклассники, выпускники школ и студенты ссузов и вузов в возрасте от 10 до 22 лет. Студенты, обучающиеся по направлению подготовки «Журналистика», к участию в конкурсе не допускаются.

Оргкомитет принимает материалы, которые были размещены в учебных изданиях, соцсетях, городских и региональных СМИ в период с 31 марта 2023 года по 1 марта 2024 года.

Работы могут быть подготовлены для разных видов СМИ – печать, радио, телевидение, интернет-СМИ.

Номинации конкурса:

– «Свершилось!» – информационные материалы о прошедшем в городе событии.

– «Требует решения» – аналитические материалы о существующей в городе проблеме.

— «Наш человек» – материалы, повествующие о выдающейся личности, известном в городе человеке или простом горожанине любого возраста.

– «Прогулка по городу» – авторские эссе на тему города.

– «Будет толк!» – материалы, адресованные молодёжной аудитории.

– «Мой любимый педагог и наставник» – материалы о педагогах и наставниках родного края.

– «Это у нас семейное» – материалы, которые отражают идею сохранения семейных ценностей и традиций в Самарской области.

– Каждый год мы предлагаем участникам новую номинацию, связанную с ведущей темой года. 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, поэтому мы предлагаем участникам тему «Это у нас семейное». В номинацию принимаются материалы, размещённые в медиа, в разных жанрах, – рассказала Марина Орлова, председатель жюри конкурса, доцент кафедры «Журналистика и социология» ТГУ.

Творческие работы будут оценены профессиональным жюри, в состав которого входят преподаватели кафедры «Журналистика и социология» ТГУ, редакторы медиахолдинга университета и практики из городских СМИ.

Заявку для участия можно найти на официальном сайте университета tltsu.ru или в группе «Журналистика в ТГУ» в социальной сети «ВКонтакте».

Заполненную форму необходимо отправить на электронную почту mv-orlova@yandex.ru.

Дополнительную информацию об условиях проведения конкурса можно получить у председателя оргкомитета Натальи Ярыгиной по тел. (8482) 44-91-39 и председателя жюри Марины Орловой по тел. 8-927-772-94-17.

Торжественная церемония награждения победителей и участников состоится 28 марта. Адрес проведения: ул. Белорусская, 14, актовый зал.