Союз дизайнеров России выразил благодарность Ирине Цветковой

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова отмечена благодарностью Союза дизайнеров России за активную помощь в подготовке проведения Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат 2023″.
Благодарность подписана президентом Союза Дизайнеров России Виталием Ставицким.
Фестиваль дизайна «Свой формат» проходит с 2013 года, из регионального перерос в федеральный и стал Всероссийским ежегодным Фестивалем дизайна. Является плановой работой Союза дизайнеров России.
Проект собирает креативных и перспективных людей для диалога и обмена опытом, способствует сотворчеству, направленному на образование социокультурного пространства, разработку трендов и новых идей.
Самарское областное отделение Союза журналистов России, являясь партнером Фестиваля, оказывает информационную поддержку Фестивалю.
Цели и задачи фестиваля «Свой формат»:
— Пропаганда Российского дизайна;
— Поддержка креативной деятельности в индустрии дизайна;
— Популяризация культуры дизайна;
— Выявление выдающихся произведений в сфере современного дизайна;
— Демонстрация широкой общественности творческих достижений дизайнеров Самарского региона и его гостей;
— Повышение профессионального уровня дизайна в Самарском регионе, обмен опытом между дизайнерами других регионов нашей страны;
— Укрепление культурных связей в регионе и за его пределами;
— Формирование позитивного имиджа Самарского региона как культурной территории;
— Поддержка творчества талантливых студентов и молодых начинающих дизайнеров.