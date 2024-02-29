Союз дизайнеров России выразил благодарность Ирине Цветковой

Председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова отмечена благодарностью Союза дизайнеров России за активную помощь в подготовке проведения Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат 2023″.

Благодарность подписана президентом Союза Дизайнеров России Виталием Ставицким.





Фестиваль дизайна «Свой формат» проходит с 2013 года, из регионального перерос в федеральный и стал Всероссийским ежегодным Фестивалем дизайна. Является плановой работой Союза дизайнеров России.

Проект собирает креативных и перспективных людей для диалога и обмена опытом, способствует сотворчеству, направленному на образование социокультурного пространства, разработку трендов и новых идей.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, являясь партнером Фестиваля, оказывает информационную поддержку Фестивалю.

Цели и задачи фестиваля «Свой формат»:

— Пропаганда Российского дизайна;

— Поддержка креативной деятельности в индустрии дизайна;

— Популяризация культуры дизайна;

— Выявление выдающихся произведений в сфере современного дизайна;

— Демонстрация широкой общественности творческих достижений дизайнеров Самарского региона и его гостей;

— Повышение профессионального уровня дизайна в Самарском регионе, обмен опытом между дизайнерами других регионов нашей страны;

— Укрепление культурных связей в регионе и за его пределами;

— Формирование позитивного имиджа Самарского региона как культурной территории;

— Поддержка творчества талантливых студентов и молодых начинающих дизайнеров.