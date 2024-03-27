Ветераны самарской журналистики вносят свою лепту в общее дело по поддержке бойцов СВО и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.



Семь больших картонных коробок громоздятся на полу. На каждой – броская наклейка: «Донбасс. СВО».

– Это мы с соседями собрали посылки для наших бойцов на передовой. Здесь все самое необходимое для военно-полевой жизни, – отвечает на мой недоуменный взгляд Татьяна Пархачева. Инициативный, деятельный человек, она, чуточку приболев, не пожелала попусту терять время дома и бросила клич соседям по подъезду помочь тем, кто на фронте. И школьников подключила. Ребятня принесла свои рисунки и письма для бойцов. И вот все готово к отправке.

Татьяна Пархачева – профессиональный журналист, ее имя хорошо известно среди собратьев по перу. Опытный редактор, целеустремленный и инициативный человек, она эффективно использует свои организаторские способности для помощи людям.

Татьяна – активист областного Совета ветеранов нашей журналистской организации. А еще – волонтер с более чем десятилетним стажем. Загляните на страничку «Одноклассников» — там большая подборка фотографий, посвященных деятельности наших волонтеров. Они отличились во многих акциях, их хорошо знаю земляки.

К слову сказать, ветераны самарской журналистики, несмотря на солидный возраст, стараются внести свою лепту в общее дело по поддержке бойцов СВО и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мы собираем теплые вещи, отправляем книги в школы и библиотеки освобожденных территорий, постоянно выступаем перед школьниками и юными читателя в библиотеках. Недавно наш товарищ, в прошлом боевой офицер в отставке и журналист Валерий Степанович Штепо побывал там, где сражаются наши ребята, передал им привет от волжан.

Одним словом, мы, ветераны самарской журналистики, стараемся жить в одном ритме с родной страной.

Александр ЛАВРИК, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.