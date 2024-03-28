Онлайн-Лекторий «Добрые новости» собирает фотографов

29 марта в рамках проекта «ДОБРЫЕ НОВОСТИ» состоится онлайн-лекторий на тему: «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство».





Модератором лектория выступит Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры», председатель общественного совета федерального проекта «Добрые новости».



Спикеры:

— Юрий Стрелец — член Союза журналистов России, член Союза фотохудожников России, председатель Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; руководитель фото-службы редакции «КоммерсантЪ-Волга» ИД «КоммерсантЪ»;

— Наталия Шинкевич — секретарь Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России, биолог, педагог, психолог; фотопутешественник;

— Елена Фомина — фотохудожник, член Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР; Фотограф Года BICFP 2022 – обладатель GRAN PRIX.

— Елена Абкина, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России, координатор работы с Фотообъединением СОО СЖР.

Спикеры расскажут об основных правилах съемок в тех или иных жанрах:

— Как сделать удачную спортивную фотографию?

— Какие приемы можно использовать в художественной фотографии?

— Что нужно при съемке живой природы?

Тезисы будут продемонстрированы работами известных фотографов, а также авторскими работами спикеров.

В качестве слушателей приглашаются любители фотографии, преподаватели, студенты, школьники, а также представители пресс-центров, органов власти, СМИ, учреждений образования и культуры, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеры общественного мнения.

Начало онлайн-лектория «Не просто нажать на кнопку: фотография как профессия и искусство» 29 марта в 15.00. Подключение по ссылке.

Напоминаем, что продолжается прием заявок на участие в конкурсах в рамках проекта «Добрые новости». Через месяц, 26 апреля, прием заявок закончится. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке.