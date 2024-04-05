Пресс-конференция: «Большие гастроли Самарского художественного театра («Витражи»). Подготовка премьерного спектакля к юбилею А.С.Пушкина»

В Самаре, в Доме журналиста, 8 апреля в 13.00 состоится пресс-конференция: «Участие Самарского художественного театра (Театр «Витражи») во Всероссийском проекте «Большие Гастроли». Подготовка премьерного спектакля к юбилею А.С.Пушкина»



Организаторы пресс-конференции:

– Самарское областное отделение Союза журналистов России,

– Самарский художественный театр («Театр «Витражи»»).

Участники:

– Олег Анатольевича Скивко – руководитель Самарского художественного театра («Театр «Витражи»);

– Дмитрий Георгиевич Давыдов – режиссер театра «Витражи»;

– Алла Генриховна Набокова – ведущий артист театра «Витражи»;

– Анна Николаевна Маркова – ведущий артист театра «Витражи».

В ходе пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

1. Всероссийский проект «Большие Гастроли»;

2. Участие Театра «Витражи» во Всероссийском гастрольно-концертном плане МК РФ «Большие Гастроли» (поездки в Луганск, в Москву в Центральный Дом Актера им. Яблочкиной по приглашению СТД).

3. Предстоящее выступление в г. Новосибирске (в рамках проекта «Большие Гастроли»).

4. Ближайшие планы театра, подготовка премьеры спектакля по повести «Метель» к юбилею А.С. Пушкина.

Адрес: г. Самара, ул. Самарская, д.179, Дом журналиста.

Дата и время: 8 апреля 2024 г. (понедельник), начало – в 13.00.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

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Пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России: 8(846)332-68–39; 8(846) 332-02-72. spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru.