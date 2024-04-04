Онлайн-лекторий «Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства».

Приглашаем принять участие в онлайн-лектории!

5 апреля в 15:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится девятый выпуск серии тематических онлайн-лекториев.



Онлайн-лекторий пройдет на тему: «Год семьи. Лучшие практики в сфере поддержки ответственного отцовства».

Основным спикером выступит Доладов Константин Юрьевич, Председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, директор АНО поддержки ответственного отцовства «Совет отцов Самарской области», член общественной палаты Самарской области, член комиссии по демографической, семейной и социальной политике, руководитель проекта-победителя грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив «Отцы России», вице-президент Корпорации «РосРегион развитие» (Самара-Новосибирск), директор АНО «Спортивная школа прыжков на батуте «Акробат-Самара», вице-президент РОО «Самарская областная федерация прыжков на батуте».

Модератором станет Жичкина Инна Анатольевна, Координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239025.

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

К СВЕДЕНИЮ:

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке. Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» в июне 2024 года.