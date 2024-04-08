В Доме журналиста состоялась пресс-конференция Самарского художественного театра (Театр «Витражи») с участием руководителей и актеров театра.

Гости рассказали журналистам об участии своего коллектива во Всероссийском проекте «Большие Гастроли» и о гастрольных поездках в Луганск, Москву, Новосибирск, а также о готовящейся спектакле по произведению Александра Пушкина «Метель», о зрителях и коллегах из разных городов и о многом другом из жизни Театра.

Организаторы пресс-конференции: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарский художественный театр (Театр «Витражи»).

Участники:

– Олег Анатольевича Скивко – руководитель Самарского художественного театра («Театр «Витражи»);

– Дмитрий Георгиевич Давыдов – режиссер театра «Витражи»;

– Алла Генриховна Набокова – ведущий артист театра «Витражи»;

– Анна Николаевна Маркова – ведущий артист театра «Витражи».

Участники пресс-конференции поделились своими впечатлениями от гастролей в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана «Большие Гастроли», рассказали о поездках в Луганск, в Москву, о гастролях по Самарской области, анонсировали свое предстоящее выступление в г. Новосибирске, поделились проблемами театра и ближайшими планами на будущее.

Сейчас театр готовит спектакль по повести «Метель» к юбилею А.С. Пушкина. Премьера состоится в середине мая этого года.

Подробности в программе «События» на ТК «Самара-ГИС», а также в изданиях «Самарская газета» и «Свежая газета. Культура».