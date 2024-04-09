Основатель Русской Иконописной Школы Елена Стажук вошла в число финалистов национального проекта «Россия – страна возможностей»

История жительницы Самары вошла в число самых вдохновляющих на национальном проекте «Россия – страна возможностей».

В России проходит конкурс Национальной премии «Россия – страна возможностей», который организован президентской платформой. На него со всей страны было подано 33 000 заявок от разных компаний. По итогам дистанционного этапа Премии первый отборочный этап прошли всего 100 человек со всей страны, и одна из них – жительница Самары Елена Стажук, основатель онлайн-школы иконописи «Русская Иконописная Школа».

Жительница Самары – одна из Самарской области, которая попала в ТОП

Эксперты конкурса выбрали историю основателя «Русской Иконописной Школы» Елены Стажук в ТОП вдохновляющих Историй. Это те истории, которые влияют своим примером на изменения в обществе, реализацию и создание возможности в различных сферах жизни.

Жительницу Самары Елену Стажук, пригласили к участию во Всемирном фестивале молодежи, который проходил в начале марта в Сочи на федеральной территории «Сириус». В соответствии с Указом Президента России Владимира Путина Фестиваль проходит в целях развития международного молодёжного сотрудничества.

Самарское областное отделение Союза журналистов России — информационный партнер онлайн-школы иконописи «Русская Иконописная Школа».

«Поступки даже одного человека могут повлиять на отдельный регион, целую страну или весь мир. – Отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей Алексей Агафонов. – Положительные изменения всегда начинаются с человека – с того, у кого горят глаза, того, кто способен заинтересовать других своей идеей. И наша национальная премия напрямую это доказывает. Приглашая участников премии на фестиваль, мы хотели, чтобы как можно больше людей услышали их истории, и поняли, что «Россия – страна возможностей» – это не просто красивый лозунг, а реальность, в которой мы живем. Сегодня более 15 000 человек со всего мира сделали свой выбор. Среди сотни вдохновляющих историй премии они выбрали одну самую впечатляющую для них. Мне искренне приятно, что в нашей стране есть те, кто создает общественно полезные инициативы, подает пример и помогает другим, делая все это от чистого сердца. И особенно приятно сегодня своими глазами увидеть этих людей».

В ВФМ—2024 приняли участие молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтёрства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Посетил Фестиваль и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для ста участников премии была организована ежедневная образовательная программа, лекции, тренинги, дискуссии и мастер-классы, направленные на личностное развитие, продвижение личного бренда и раскрытие их уникальных историй. Помимо этого, каждый из номинантов стал непосредственным участником большого шоу, посвященного презентации премии на фестивале.

Наша землячка участвует в конкурсе в номинации «Образование». Елена Стужук более двадцати лет пишет иконы, является членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, лауреатом «Национальной бизнес-премии: топ-20 успешных проектов» в номинации «За духовное возрождение общества», членом Союза православных женщин.

Чем занимается «Русская Иконописная Школа»

Тот, кто проходит онлайн-школу иконописи, вне зависимости от навыка в рисовании, возраста и рода деятельности, приобретает через обучение память об истинных ценностях, знание православных традиций и канонов христианской культуры и искусства.

Образовательный проект получил благословение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. И сейчас этой Школе уже 4 года. На сегодняшний день в школе учатся писать иконы люди из 50 стран мира и их уже более 2800 человек.

Также Елена Стажук занимается благотворительностью и участвует в социальных проектах. Например, совместно с Благотворительным фондом «Вера» успешно реализовался проект «Иконопись в местах заключения – это окно в мир». Осужденные, отбывающие срок в местах заключения, имеют возможность писать иконы и таким образом меняться духовно, вставать на путь исправления и приобретать новую профессию, которая поможет им социализироваться после освобождения. Ежегодно 2 августа Школа Елены Стажук организует открытый для всех Международный фестиваль христианского искусства, на котором проходят интересные лекции, мастер-классы и работает выставка икон собранных из разных стран мира.

Основной этап премии еще продолжается. Народное голосование за самарскую историю

Жюри конкурса определит финалистов. И затем пройдет народное голосование за этих финалистов. И мы с вами можем повлиять на то, чтобы о Самаре рассказывали на федеральном уровне.

Итоги премии подведут на Международной выставке-форуме «Россия».

Победители премии получат шанс стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях»(12+), путешествие по России, обучение в Мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидает индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личной реализации.