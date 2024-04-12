Онлайн-лекторий: «…Практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства)»

12 апреля 2024 года в 15:00 состоится онлайн-лекторий на тему: «#МЫВМЕСТЕ можем больше. Практики поддержки и развития добровольчества (волонтерства)».

Лекторий проводится в рамках Федерального информационного проекта «Добрые новости».

СПИКЕРЫ:

— Сергей Андриянов, исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», руководитель Добро.Центра «серебряного» добровольчества Самарской области, член Общественной палаты Самарской области.

— Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области. Член Совета Ассоциации волонтерских центров.

Модератор — Инна Жичкина, координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.

Приглашаем всех желающих стать слушателями онлайн-лектория!

Ссылка для подключения к онлайн-лекторию: https://vk.com/video-224623786_456239027

Контактное лицо: Дядюкин Анатолий Андреевич, тел.: 8 (929) 707-00-21.

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НАПОМИНАЕМ:

В настоящее время идет прием заявок на конкурсы, который продлится до 26 апреля 2024 года. Положения о проведении конкурсов можно скачать по ссылке: https://vk.com/wall-224623786_78

Награждение победителей состоится на форуме социальной рекламы и