Приглашаем на заседание Фотообъединения!

11 апреля в Доме журналиста (г. Самара, ул. Самарская, 179) состоится заседание Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР.
Начало в 17.30.
Повестка дня:
- Презентация работ членов Фотообъединения (просьба — записаться на презентацию до 12:00 11 апреля), презентация может быть в печатнои или электронном видах;
- Подготовка юбилейного альбома;
- - Впечатления от онлайн-лектория о фотографии в проекте «ДОБРЫЕ НОВОСТИ», проведенного Ю.Стрельцом, Е.Фоминой, Н.Шинкевич https://vk.com/wall-224623786_78.
- Темы и сроки сдачи работ на выставки этого года. Правила оформления работ к сдаче.
- Монголия – фотоотчет Наталии Шинкевич.
- Разное.
Приглашаем членов Фотообъединения и фотолюбителей!
Уважаемые члены Фотообъединения, не забудьте принести удостоверение для продления.
О своем участии необходимо сообщить по тел. 332-68-39 или по эл. почте spress@samtelecom.ru в теме «Фотообъединение».