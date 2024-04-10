Приглашаем на заседание Фотообъединения!

11 апреля в Доме журналиста (г. Самара, ул. Самарская, 179) состоится заседание Фотообъединения Самарского областного отделения СЖР.

Начало в 17.30.

Повестка дня:

Презентация работ членов Фотообъединения (просьба — записаться на презентацию до 12:00 11 апреля), презентация может быть в печатнои или электронном видах;

Подготовка юбилейного альбома;

- Впечатления от онлайн-лектория о фотографии в проекте «ДОБРЫЕ НОВОСТИ», проведенного Ю.Стрельцом, Е.Фоминой, Н.Шинкевич https://vk.com/wall-224623786_78.

Темы и сроки сдачи работ на выставки этого года. Правила оформления работ к сдаче.

Монголия – фотоотчет Наталии Шинкевич.

Разное.

Приглашаем членов Фотообъединения и фотолюбителей!

Уважаемые члены Фотообъединения, не забудьте принести удостоверение для продления.

О своем участии необходимо сообщить по тел. 332-68-39 или по эл. почте spress@samtelecom.ru в теме «Фотообъединение».