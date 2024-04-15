17 апреля — вебинар «Что нужно знать редактору и руководителю СМИ о госзакупках»

Уважаемые коллеги! На базе учебного центра Союза журналистов России стартует традиционная серия бесплатных вебинаров для журналистов, представителей СМИ и сотрудников пресс-служб. Приглашаем вас и ваших коллег принять в них участие.

Тема апрельского вебинара: «Что нужно знать редактору и руководителю СМИ о госзакупках». Вебинар пройдет 17 апреля 2024 г., на площадке Pruffme, начало – в 12.00 по местному времени (в 13.00 по московскому).

Организатор – Союз журналистов России.

Проведет вебинар Наталья Купцова, эксперт, ведущий редактор издательской группы «Актион Госзаказ»

Предварительная регистрация не нужна.

Ссылка на вебинар: https://pruffme.com/landing/u2724464/tmp1712564107