Пресс-тур для представителей СМИ и блогеров

17 апреля состоится пресс-тур для представителей средств массовой информации и блогеров в рамках открытия летнего сезона и презентации велобара в Этнопарке дружбы народов. Мероприятие организовано министерством туризма Самарской области. Информационная поддержка: Самарское областное отделение Союза журналистов России.

В рамках пресс-тура представители Этнопарка расскажут о летних программах площадки и представят календарь событий на сезон, а также презентуют велобар – многоместное транспортное средство с приводом от человека, приводимое в движение пассажирами, и проведут командную интеллектуально-развлекатлельную игру «Этноквиз на велобаре». Также будут представлены программы «Прогулка на велобаре» и «Квест на велобаре».

В этот раз журналисты и блогеры посетят Этнопарк Дружбы Народов в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара. Он объединяет народы, проживающие в Самарской области, представляет их культуру, традиции и обычаи. Это уникальный архитектурный ансамбль из 20 национальных домов и подворий, раскрывающий культуру народов, проживающих в Самарском крае.

Проект Этнопарка был поддержан министерством туризма самарской области в рамках конкурса грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив по направлению: «Осуществление поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма на территории Самарской области в 2023 году».

Приглашаем представителей СМИ (журналистов и блогеров) стать участниками пресс-тура!

Для аккредитации и участия в пресс-туре необходимо до 16:00 16.04.2024 года направить информацию (Телеканал/издание /блог (со ссылкой на блог), Ф.И.О., телефон, e-mail) на электронную почту mintourpressa@mail.ru. На каждого представителя СМИ заявка заполняется отдельно!

Контактные данные:

Наталья Федоровна Антонова – пресс-секретарь министерства туризма Самарской области.

Телефон: 8 (927) 751-74-92

Программа:

13.00 – министерство туризма Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

14.00 – Этнопарк Дружбы Народов (г. Самара, Куйбышевский р-он, ЖР «Волгарь», ул. Александра Солженицына).

18.00 – министерство туризма Самарской области (г. Самара, Волжский проспект, 19).

*время возвращения из пресс-тура может варьироваться.

**количество участников ограничено.