ВЫШЕЛ МАЙСКИЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

«Свежая газета. Культура» (№8 (274) Май 2024г.) ждет вас в Доме журналиста!



В номере:

«Мы – будущее». О Международном конкурсе молодежных СМИ на площадке Поволжской академии образования и искусств им.Святителя Алексия Московского.

«Рыцарь без страха и упрека. Король фельетона. Легенда журналистики. Владислав Князев»

««Гитары в строю» для песни и борьбы.» Дмитрий Азаров о масштабном культурном форуме на Самарской земле.

«А был ли Печорин?.. Может, Печорина-то и не было?..» Обзор премьеры спектакля «Герой нашего времени» в Самарском академическом театре драмы имени М. Горького.

«Дмитрий Мантров: «Без искусства борьба теряет смысл»». Репортаж с выставки Союза художников России.

А также: интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры театральных премьер, художественных выставок литературных произведений, афиша культурных событий, очерки, современные сказки и многое другое — на страницах нашей газеты.

С восьмым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.