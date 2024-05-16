25 мая в Самаре на территории Струковского сада пройдет фестиваль «Пресса-2024»

Это долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары. В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ. Участниками фестиваля становятся также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ.

Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России. Официальная поддержка: Администрация г.о. Самара.

На Фестивале будет работать более 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя главная тема. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года.

В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. Идея исторического экскурса пришлась по душе многим жителям и гостям города.

В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура».

В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России.

Фестиваль 2023г. проходил в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России. Краcной линией через фестиваль прошла тема патриотизма, единения журналисткого сообщества.

«Пресса-2024» — двадцать девятый фестиваль по счету, посвящен Году семьи. Главная тема — «Мы вместе!». Фестиваль пройдет 25 мая.

Время работы фестивальных площадок — с 11.30 до 15.00. Торжественное открытие — в 12.00.

Приглашаем всех желающих!