Фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском» собрал творческую молодежь губернии

В минувшую субботу на территории восстанавливаемого Покровского Александро-Чагринского монастыря состоялся традиционный ежегодный молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском». Организаторами Фестиваля выступили: Покровский Александро-Чагринский женский монастырь, Самарское областное отделение Союза журналистов России, Администрация Красноармейского района и другие общественные организации.



В 1885г. был учрежден Чагринский Покровский монастырь, где и совершал своё служение св. прав. Александр Чагринский, чтимый святой Самарской земли, который вел значимую просветительскую деятельность, в том числе среди молодёжи. В летописях сохранилось описание монастыря, утопающего в душистой сирени. По сей день та самая сирень цветет на землях монастыря и ведется работа по воссозданию монастырского сада. В 1920г. Покровский Чагринский монастырь был закрыт и позже полностью разрушен. В 2016г. году с благословения Епископа Кинельского и Безенчукского Софрония началось восстановление Чагринского монастыря трудами игумена Петра (Луканова).

Покровский Александров-Чагринский женский монастырь в планах — это восстановленная духовная обитель с возможностью ведения просветительской деятельности, в том числе среди молодёжи, молодёжный антикризисный центр, молитвенная тропка в сиреневом саду для паломников и своё монастырское хозяйство. Общими стараниями это место возвращается к жизни и Фестиваль способствует его узнаваемости и возрождению.

«Сиреневые звоны в Чагринском» открыл концерт молодых исполнителей, объединяющий различные направления музыки и танца. Традиционно прошла экскурсия по монастырю. Интересные мастер-классы позволили попробовать себя в колокольном звоне, рисовании натюрмортов с сиренью, пейзажей, варке сиреневого варенья, росписи пряников, в гончарном деле, столярном мастерстве, резьбе по дереву, изготовлению свечей, владению саблей… Для школьников и молодежи прошли встречи с интересными людьми, посвященные самоопределению и поиску себя в профессиональной сфере.