В Самаре стартует XXIX фестиваль «Пресса-2024»

Сегодня, 25 мая, в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXIX фестиваль «Пресса-2024», посвященный Году семьи. Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара.

Целью мероприятия является популяризация журналистского мастерства, укрепление коммуникаций между органами власти и обществом через средства массовой информации.

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Самарской области, залуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист России, о Фестивале «Пресса-2024»: «В этом году фестиваль посвящен Году семьи, девиз фестиваля остается прежним – «Мы вместе!». Сейчас, в наше непростое время, важно поддерживать друг друга. «Мы вместе!» – это девиз не только Союза журналистов, но и всех граждан нашей прекрасной страны».

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, а также общественный организации. Участниками фестиваля станут также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ. Это долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары.

На Фестивале будет работать 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов и многое другое.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя главная тема. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года. В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура». В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России. Фестиваль «Пресса-2022» был посвящен Году культурного наследия народов России, «Пресса-2023» — 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фестиваль «Пресса-2024» — двадцать девятый по счету, посвящается Году семьи. Программа фестиваля наполнена семейными мотивами. В мероприятиях Фестиваля будут участвовать многодетные семьи, знаменитые династии города. Предусмотрены интерактивные программы для семейного досуга.

С каждым годом количество участников Фестиваля увеличивается. В этом году к своим коллегам присоедянются пресс-службы регионального Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. Всего же в Дне прессы примет участие порядка пятидесяти СМИ.

Завершится праздник по традиции награждением победителей и лауреатов Фестиваля.

Приглашаем всех желающих! Вход свободный. Время работы фестивальных площадок – с 11.30 до 15.00.