Анонс, Новости, Новости Союза

В Самаре стартует XXIX фестиваль «Пресса-2024»

Сегодня, 25 мая, в Самаре на территории Струковского сада пройдет XXIX фестиваль «Пресса-2024», посвященный Году семьи. Организаторы Фестиваля: Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара.

Целью мероприятия является популяризация журналистского мастерства, укрепление коммуникаций между органами власти и обществом через средства массовой информации.

Фестиваль Прессы 2023 для сайта

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, член Общественной палаты Самарской области, залуженный работник культуры РФ, заслуженный журналист России, о Фестивале «Пресса-2024»: «В этом году фестиваль посвящен Году семьи, девиз фестиваля остается прежним – «Мы вместе!». Сейчас, в наше непростое время, важно поддерживать друг друга. «Мы вместе!» – это девиз не только Союза журналистов, но и всех граждан нашей прекрасной страны».

В мероприятии примут участие ведущие средства массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, а также общественный организации. Участниками фестиваля станут также ведомственные, студенческие и национальные издания, представители школьных СМИ. Это долгожданное событие для всех жителей и гостей Самары.

На Фестивале будет работать 20 площадок, на каждой – своя насыщенная программа. Посетителей ждут выступления музыкальных и танцевальных коллективов, конкурсы и тематические викторины, выставки, розыгрыши призов, массовый художественный пленэр для профессионалов и любителей, благотворительные акции, полевая кухня, выставка ретро-транспорта и современного автомототранспорта, передвижной «Лаборатории безопасности», мастер-классы, лазерный тир, показательные выступления кинологов со служебными собаками, выставка военной техники, розыгрыш призов  и многое другое.

Важно отметить, что у каждого Фестиваля прессы есть своя отличительная черта, своя главная тема. Так, в 2002 году на Фестивале прессы в Струковском саду был установлен памятный камень и заложена капсула с «Обращением к потомкам», журналистам 2057 года. В 2003 году на Фестивале прессы можно было встретить исторических персонажей, живших в Самаре. В 2004 году главным событием Фестиваля прессы стала презентация долгожданной газеты Ассоциации творческих союзов «Струковский Сад», которая впоследствии стала называться «Свежая газета. Культура». В 2017 году Фестиваль носил «футбольный» акцент и был посвящен предстоящему Чемпионату мира по футболу, в 2018 году — 100-летию областному Союзу журналистов, в 2019 году — Году театра в России. Фестиваль «Пресса-2022» был посвящен Году культурного наследия народов России, «Пресса-2023» — 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Фестиваль «Пресса-2024» — двадцать девятый  по счету, посвящается Году семьи. Программа фестиваля наполнена семейными мотивами. В мероприятиях Фестиваля будут участвовать многодетные семьи, знаменитые династии города. Предусмотрены интерактивные программы для семейного досуга.

С каждым годом количество участников Фестиваля увеличивается. В этом году к своим коллегам присоедянются пресс-службы регионального Самарского отделения Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области. Всего же в Дне прессы примет участие порядка пятидесяти СМИ.

Завершится праздник по традиции награждением победителей и лауреатов Фестиваля.

Приглашаем всех желающих! Вход свободный. Время работы фестивальных площадок – с 11.30 до 15.00.

 