Поздравление с Днем образования пресс-службы в системе МВД РФ

Уважаемые коллеги, сотрудники отдела информации и общественных связей ГУ МВД России!

От всей души поздравляю вас

с Днем образования пресс-службы в системе МВД РФ!

Приятно отметить, что ваша работа является примером качественной журналистики. В своих оперативных сводках, публикациях вы даете самую точную и проверенную информацию, освещаете деятельность полиции Самарской области, рассказываете о тех, кто стоит на страже спокойствия и закона.

Несмотря на свою занятость, вы активно участвуете в жизни Союза, находитесь в авангарде наших дел.

Искренне желаю вам творческого роста и вдохновения!

Успехов на службе! Счастья! Крепкого здоровья!

С уважением, Ирина Цветкова,

председатель Самарского областного отделения Союза журналистов Росси, член Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области