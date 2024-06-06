ОПРЕДЕЛЕНА ДАТА ПРОЩАНИЯ С ОКСАНОЙ ТИХОМИРОВОЙ

Прощание с Оксаной Тихомировой состоится 7 июня 2024 г. В 11.00 в Церкви апостолов Петра и Павла (ул.Буянова, 135) пройдет отпевание. Захоронение будет на Воскресенском кладбище.

Поминальный обед состоится в 14.00. Кафе «Триумф» (ул. Полевая, 88).

Тихомирова Оксана Александровна была членом Союза журналистов России. Свой путь в журналистике начала в 1988 году. В разное время работала в изданиях «Волжский комсомолец», «Волжская коммуна», была главным редактором «Самарской газеты». Сотрудничала с различными СМИ. Ее материалы публиковались в «Свежей газете. Культура», журнале «Первый», в тольяттинских СМИ.

Оксана принимала активное участие в жизни областного Союза журналистов. Организовывала и вела круглые столы, на которых обсуждалась система помощи детям с РАС, была инициатором образовательного инклюзивного проекта «Ресурсный класс в Самаре» для детей с аутизмом.

В последние два года Оксана тяжело болела, но, даже находясь на лечении в больнице, продолжала писать, вести общественную деятельность.

Скончалась 5 июня 2024 года в возрасте 55 лет.

Уход из жизни Оксаны Тихомировой — невосполнимая утрата и боль. Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят и выражают соболезнования ее родным и близким.

Светлая память Оксане Александровне.