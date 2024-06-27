ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР «СВЕЖЕЙ ГАЗЕТЫ. КУЛЬТУРЫ»

Новый номер «Свежей газеты. Культуры» (№11 (277) июнь 2024) уже ждет своего читателя.



В этом номере:

«Когда не можешь не писать». Союз журналистов представил уникальный авторский проект главного редактора газеты Ирины Лукьяновой «Графомания»

«Из Сибири со сказками и любовью». Обзор гастролей Новосибирского драматического театра «На левом берегу» в Самаре. По следам пресс-конференции в Доме журналиста…

«Жители поселка Чёрновского выразили благодарность «Талантам земли Самарской»». Проект «Таланты земли Самарской» осуществляется Ассоциацией творческих союзов Самарской области. Заключительный концерт вели Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов РФ, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области, и Марк Левянт, заместитель председателя Союза композиторов России, народный артист РФ.

А также интервью с ведущими деятелями культуры и искусства, обзоры премьер, афиша культурных событий, исторические и научно-популярные очерки, сказочные похождения ведьмочек от «Либстер и Ко» и многое другое — на страницах нашей газеты.

С одиннадцатым номером «Свежей газеты. Культуры» можно ознакомиться по ссылке.